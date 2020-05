Turku

Uudella Taas vähään aikaan -levyllä Pöllöt laulaa ”kun Dingo laulaa Eput laulaa älä mene njet njet”.

Turkulaisyhtyeen voi sanoa erottuvan kotimaisessa rockissa sanoituksillaan. Aiheet ovat pitkälti samoja, eli ikuisuuden vanhoja, mutta tyyli on nyrjähtäneempi: ”Rakas sinusta on tullut puolukka / Sä muutit metsään asumaan.”

Haastatteluun osallistuu bändin viidestä jäsenestä kaksi, Jaakko Tolvi ja Janne Kauppinen. Alun perin haastattelu oli tarkoitus tehdä ulkona, mutta sadesuoja löytyy treenikämpältä.

Pöllöt perustettiin vuonna 2012 Tolvin ja Kauppisen aloitteesta yhden illanvieton seurauksena. ”Fantasioitiin rockin soittamisesta”, he sanovat. Tolvi oli soittanut aiemmin rumpalina free jazzia sekä kokeellista musiikkia esimerkiksi Kemiallisissa Ystävissä, Kiilassa ja Lau Naun yhtyeessä. Kauppinen soitti puolestaan indiebändissä The New Tigers.

Sopivat jäsenet löytyivät bändiin ystäväpiiristä, vieläpä heti samana iltana yöelämästä. Kokoonpanossa soittavat nyt Tolvin (laulu, kitara) ja Kauppisen (laulu, kitara) lisäksi Jukka Herva (koskettimet, laulu), Markus Jalonen (basso) ja Aleksi Friman (rummut), joista viimeksi mainittu liittyi bändiin viimeisimmälle levylle.

Pöllöjen musiikki kuulostaa siltä, että sille on suunniteltu tarkka esteettinen linja. Sanoituksissa on paljon luontokuvastoa ja viittauksia pöllöihin. Kuulemma mitään ei ole suunniteltu. ”Ollaan vaan annettua sen tapahtua, mitä näistä tyypeistä luontevasti lähtee”, Kauppinen sanoo.

Pöllöille biisit ovat prosesseja, jotka ovat koko ajan käynnissä. Yhtye harvoin soittaa keikoilla kappaleita juuri sellaisina kuin levyillä. ”Ajattelen, että ainoa väärä tapa tehdä musiikkia on ajatella, että siinä on joku oikea tapa”, Kauppinen sanoo.

Tolvi allekirjoittaa väitteen. ”Mutta jos menisin katsomaan Metallicaa ja ne soittaisi eri tavalla kuin levyllä, niin kyllä mä olisin närkästynyt. Mutta oman musan kohdalla ei kiinnosta.”

Oli lähellä, että bändin nimeksi olisi tullut Pöllöjen sijaan Lentävä tietokone. Lopullisen nimen keksi basisti Jalonen. ”Pöllö on olevinaan viisas lintu, mutta silti sanotaan, että senkin pöllö”, Tolvi sanoo.

Pöllöt noudattaa kitararockbändien nimeämisen estetiikkaa: Eagles, Byrds, Animals. ”Kyllä se Lentävä tietokone olisi alkanut harmittaa”, Tolvi miettii.

Tänä keväänä julkaistu Taas vähään aikaan on Pöllöjen kolmas levy. Levy julkaistiin pienenä vinyylipainoksena, joka on jo liki loppuunmyyty, ja toinen painos on tulossa.

Bändi viittaa uudella levyllä suomirockin isoihin nimiin Dingoon ja Eppu Normaaliin, mutta itse he eivät halua suomirockin leimaa. ”Mutta jos miettii, mitä suomirock on kirjastotyöntekijän mielestä, niin kyllä se sillä tavalla siihen menee”, Kauppinen sanoo.

Yhtyeen vaikuttimet ovat enemmän 1960- ja 70-luvun amerikkalaisessa rockissa. Kauppiselle tärkein on Neil Young, ja Tolville Tom Petty & The Heartbreakers.

”Tajusin Pöllöjen perustamisen aikaan, että mikä sellaisessa tylsässä amerikkalaisessa papparockissa on hienoa. Kolmella–neljällä soinnulla voi tehdä omalta kuulostavan ja hyvän rallatuksen. Siinä on rockin taika, mitä ei pysty eikä halua analysoida”, Tolvi sanoo.

”Se taika on siellä yksinkertaisten ainesten välissä”, Kauppinen jatkaa.

Tolvi näkee rockin aikuisten leikkinä paitsi yksinkertaisten sointujen, myös sanoitusten kautta. Pöllöjen sanoituksissa on paljon huumoria, ja kaksikon mielestä musiikin tekeminen tosissaan ja huumori eivät sulje toisiaan pois. ”Uuden levyn biisi Tästä ilmoitimme on huumorilaulu, joka kertoo siitä, että kaikki tuotteet on ihan paskoja. Ja seuraava kappale voi kertoa siitä, että puoliso lähti.”

Pöllöjen sanoituksia on ihmetelty ja niitä on kuvattu arkisiksi. Tämä vähän ihmetyttää Tolvia. ”Ei mun elämässä ole muuta kuin arkisia asioita.”

Myös nynnyindie ja naiivius ovat toistuvia termejä, joilla yhtyeen tyyliä kuvaillaan. ”Ehkä tämän tyyppisessä musassa on totuttu siihen, että sanoitusten aiheet ovat raflaavampia, kuten päihteitä ja erotiikkaa. On niitä meilläkin, mutta ehkä sitten sillä naiivilla tavalla. Ei me ryömitä naama veressä missään Vaasankadulla”, Tolvi sanoo.

Bändi julkaisee pian myös ep:n verran biisejä, jotka eivät mahtuneet uudelle levylle. Yhden kappaleen nimi on Mestarit saunassa, ja siinä lauletaan: ”Mestarit saunassa kahvia juo ja perunoita keittelee.”

Tolvi on jo nähnyt keskustelua siitä, että kuka pistää paremmaksi ja sanoittaa kappaleen, jossa lauletaan ”Pöllöt laulaa kun Dingo laulaa Eput laulaa älä mene njet njet”. Hän suorastaan odottaa, että joku tekee sen.

”Kyllä se on tavoite. Ehkä se on nokkimisjärjestys. Vaikka Dingo on kyllä kovempi kuin Eput.”