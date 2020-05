Fiskars on voittanut arvostetun Red Dot: Design Team of the Year -palkinnon. Kansainvälinen tunnustus myönnetään vuosittain innovatiiviselle suunnitteluryhmälle.

Viime vuonna palkinnon voitti italialaisen autovalmistaja Ferrarin muotoiluryhmä ja edellisvuonna saksalainen suunnittelutoimisto Phoenix Design.

”Luovuus ja rajoja rikkova suunnittelu ovat olleet brändimme keskiössä aivan alusta saakka, perinteitä unohtamatta. Tunnustus osoittaa, että uteliaisuus on hyvän suunnittelun lähtökohta ja juuristaan voi ammentaa myös eteenpäin kulkiessa”, Fiskarsin design-tiimiä vetäjä Petteri Masalin sanoo tiedotteessa.

Fiskarsin ruukista alkanut Fiskars on Suomen vanhin toiminnassa oleva yritys. Se täytti viime vuonna 370 vuotta.

Fiskarsin tuotteet ovat saaneet useita Red Dot Awardeja. Tänä vuonna yhtiön kastelusuuttimet ja suihkusauvat saivat Best of the Best -palkinnon.

Red Dot: Design Team of the Year -palkintoa on myönnetty vuodesta 1988, mutta Red Dotin historia ulottuu sodanjälkeiseen Saksaan. Palkittuja esitellään Red Dotin museoissa Essenissä, Singaporessa ja Xiamenissa.

”Fiskarsin design-tiimi osaa luoda aidosti ergonomisia ja käyttäjäystävällisiä tuotteita. Ainutlaatuisia tuotteista tekee se, että ne ovat teknologisesti innovatiivisia ja tuotteiden materiaaliyhdistelmät ovat uraauurtavia”, sanoo Red Dot Award -muotoilukilpailun perustaja ja toimitusjohtaja professori Peter Zec tiedotteessa.