Maailma on täynnä surullisia pakolaistarinoita, ja Leilan, Mani-pojan ja Sahandin tarina on niistä yksi. Kuva: Made / Yle

Leila ja Sahandi ajautuivat kotimaassaan Iranissa tilanteeseen, josta oli pakko päästä pois. Leilalla oli onneton ja ahdistava avioliitto. Sahandikin oli naimisissa ja päätyi vasikoimaan salaiselle poliisille, oman selityksensä mukaan pakon edessä.

He tapasivat, rakastuivat. Leila tuli raskaaksi ja sai lapsen. Mani-pojan. Sahandi oli pojan isä, ja jos se olisi paljastunut, Leilaa olisi rangaistu pahimmalla mahdollisella tavalla, ehkä jopa kivittämällä.

Pariskunta pakeni Turkin puolelle aikeenaan jatkaa sieltä johonkin länsimaahan, ehkä Yhdysvaltoihin, mutta sitten maailma alkoi sulkeutua heidän ympärillään. Syyriassa alkoi sota, Yhdysvalloissa Trump sulki rajat muun muassa juuri Iranin kansalaisilta.

Naimisiin he eivät voineet mennä, koska kumpikaan ei ollut saanut avioeroa Iranissa. Hakiessaan turvapaikkaa heitä ei pidetty perheenä, ja se mutkisti elämää entisestään. Maailma on täynnä surullisia pakolaistarinoita, ja Leilan ja Sahandin rakkauskertomus on niistä yksi.

Tanskalainen Eva Mulvad on ohjannut liki kaksituntisen dokumentin (2019), joka seuraa Leilan ja Sahandin elämää seitsemän vuoden ajan. Ensimmäiset kuvat ovat Iranista ja heidän matkaltaan. Näemme Leilan itkemässä puhelimessa, kun hän soittaa äidilleen heidän pääs­tyään Turkin puolelle.

Leilalle ja Sahandille ei tapahdu mitään järkyttävää, ja perhe pysyy yhdessä, mutta dokumentti kuvaakin juuri sitä epämääräisyyden tilaa, jota kotimaastaan paenneet joutuvat kestämään ja yleensä vuosikausia kuten tässäkin.

Leila järkyttyy tajutessaan, että hänet määritellään ”maattomaksi”. Mikä hän on, ihminen ilman kotimaata?

Elokuvan englanninkielinen nimi Love Child viittaa Maniin, joka kasvaa seitsemässä vuodessa isoksi pojaksi.

Näkökulma voisi olla lapsen, mutta dokumentti keskittyy vanhempiin, joiden elämä pyörii pojan ympärillä.

Mulvad on rakentanut dokumenttiaan kuin se olisi fiktio­elokuva. Kohtaukset ovat intiimejä, ja usein Leila ja Sahandi puhuvat keskenään kuin kameraa ei olisi. Näin päästään iholle, myös Manin, mutta hetkittäin se myös hämmentää.

Kuka on tämä ihminen – tai ihmiset – kameran takana, joka on melkein yksi perheenjäsen vuodesta toiseen ja joka on läsnä kriittisillä hetkillä? Se jätetään elokuvassa kertomatta.

Kertomuksen ohessa dokumentti esittää epäsuoraa kritiikkiä YK:n pakolaisjärjestön toimintaa kohtaan. Leila ja Sahandi kokevat, että he ovat juuttuneet jäykän järjestön rattaisiin.

