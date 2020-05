Kun gramofoni eli krammari saatiin markkinoille sata vuotta sitten, alkoi viihdemusiikin historiassa uusi, pitkä luku.

Äänilevyjen myynnin huippukohta Suomessa ennen toista maailmansotaa oli vuosi 1929, jolloin kiekkoja myytiin 1,2 miljoonaa. Yksi suurimmista hiteistä Hiski Salomaan Vapauden kaihon ohella oli Suomen armeijan musiikkivääpelin Georg Malmsténin Särkynyt onni, joka oli kaihoisa kuvaus rypystä rakkaudessa. Turmio, unhola ja lempi puhtain mainittiin, kuten niin monessa iskusävelmässä sen jälkeenkin.

Oi jos voisin, niinkuin soisin, sinut nähdä rinnallain!

Mutta kuka oli tämä Molli-Joriksikin kutsuttu suomalaisen viihdemusiikin monitoimimies, joka saapui hämmentämään melankolista suomalaisuutta ruotsalaisella duurilla ja venäläisellä syvyydellä?

Yhden vastauksen antaa lokakuussa Svenska Teaternissa ensi-iltansa saava Malmstén-muotokuva.

Svenska Teaternin lavalla on nähty kerran aiemminkin tulkinta Malmsténista aiemminkin: vuonna 1979 ensi-iltansa saanut musikaali Stadin kundi oli pitkään teatterin kaikkien aikojen suurin yleisömenestys.

Ensi syksynä nähtävän esityksen käsikirjoittajan, ohjaaja Juha Siltasen mielestä Malmstén on poikkeuksellinen suomalainen musiikin legenda siinä mielessä, että hänen tarinastaan puuttuu karu kohtalo ja viinanlöyhkä.

”Jori oli valoisa taiteilija, koulutettu muusikko ja oopperalaulaja. Hän sukelteli genrestä toiseen – ominaisuus, joka on mahdollista vain teknisesti taitavalle muusikolle. Hänellä on hämmästyttävän laaja tyylillinen ja teknillinen arsenaali. Tyypillinen tarina suomalaisessa viihdemusiikissa on usein vähän erilainen: viinansävyttämä ja sentimentaalinen.”

Malmsténia on luonnehdittu ”kansanomaiseksi aristokraatiksi”. Toisin kuin moni kevyen musiikin legendoista, hän ei ”päätynyt” viihdemusiikin huipulle, vaan teki tiensä sinne määrätietoisesti.

”Hän katsoi asioita aina positiiviselta kantilta. Luja usko ongelmien ratkaisuun näkyy hänen omissa sanoituksissaan, esimerkiksi kappaleessa, joka antaa nimen esityksellemme: Kaikki järjestyy.”

Optimismia Malmsténin elämässä tarvittiinkin. ”Stadin kundi” syntyi Suomen suuriruhtinaskuntaan, aikuistui sisällissodan runtelemassa Suomessa ja teki musiikkia sotien koulimille sukupolville. Monikulttuurisuus oli musiikin valtti.

”Malmsténin koti oli ruotsinkielinen, äiti venäläinen ja yleisö suomalainen. Hän onnistui tekemään monikulttuurisuudesta kansallista kulttuuria. Lisäksi hän oli tietysti hiton hyvä ja tuottelias säveltäjä. Tuotanto ulottuu operetista jatsiin, jenkoista wiener-valsseihin ja lastenmusiikkiin”, Siltanen luettelee.

Georg Malmsténin tuotanto oli valoisaa ja duurivoittoista. Kuva vuodelta 1973. Kuva: Lehtikuva

Erikoisen Malmsténin persoonasta teki myös hänen kiinnostuksensa sotilasmusiikkiin ja univormuihin. Malmstén johti poliisien soittokuntaa 1960-luvulle saakka.

”Hän yhdisti nämä juonteet kansanomaiseen rooliinsa luontevasti. Lisäksi hän oli ensimmäinen viihdetähti Suomessa, joka viljeli lastenmusiikkikulttuuria.”

Mistä positiiviselle musiikkimiehelle sitten siunaantui lisänimi Molli-Jori?

”Jos kuuntelee Malmsténin tuotantoa, se on hyvinkin valoisaa ja duurivoittoista. Lempinimi kertoo enemmän suomalaisesta musiikkimausta, siitä, mitkä Malmsténin kappaleista päätyivät gramofoneihin soimaan”, Siltanen arvelee.

Malmstén-muotokuvan musiikillisesta puolesta vastaa Avantin humppasiipi HumppAvanti! Timo Hietalan johtama orkesteri on eri genren muusikoista koostuva kokoonpano, joka perustettiin alun perin parodiaorkesteriksi 2000-luvun alussa, kun crossover, kevyen ja ”vakavan” musiikin sekoittaminen, oli kova sana.

HumppAvanti perustettiin alun perin parodiaorkesteriksi 2000-luvun alussa.

”Crossover-villitys oli niin huvittavaa, että halusimme tehdä siitä parodiaa. Tarkoitus oli tehdä pilkkaa humpasta, mutta kävi niin, että Hietalan hienot sovitukset tekivätkin sille kunniaa”, kertoo Avantin taiteellinen johtaja Kari Kriikku.

HumppAvanti teki ensimmäisen keikkansa Huvila-teltassa 2001, ja toisin kuin oli suunniteltu, jäi sen jälkeen elämään.

”Meillä oli bändi, jossa kaikki on hirveitä virtuooseja, jatsareita ja klezmer-diggareita. Tein Humppa-Veikkojen kappaleista tosi haastavat sovitukset. Se oli niin hauskaa, ettei hommaa voinut jättää sikseen. Nykyään tämä on meidän harrastus, muusikoiden kohtauspaikka, jossa meno on villiä”, Hietala kertoo.

Sen koommin humpat on soitettu muun muassa yleisurheilun EM-kisojen avajaisissa Senaatintorilla ja Helsingin kaupungin edustustapahtumassa Pekingissä.

Avantin ja Juha Siltasen yhteistyönä on syntynyt aiemmin liuta muitakin säveltäjämuotokuvia Stravinskysta Schönbergiin ja Sibeliukseen, mutta Malmstén on ensimmäinen viihdemusiikin henkilö.

”Säveltäjäpotretteja ei kukaan muu tee, joten näen ne tärkeänä osana Avantin toimintaa. HumppAvanti sopii Malmsténin yhteyteen täydellisesti, toimihan Malmstén itse Dallapén johtajana pitkään”, Kriikku pohtii.

Malmsténissa Kriikkua puhuttelee varsinkin se, että mies eli aina kiinni ajassa.

”Kun tuli jokin yhteiskunnallinen taitekohta, hän teki siitä kappaleen. Jos Jori eläisi nyt, hän olisi jo tarttunut kynään ja koskettaisi massoja viruslaulullaan.”

Kaikki järjestyy / Ta de´ lugnt alla tider -musiikkiesityksen ensi-ilta on lokakuussa. HumppAvantin solisteina nähdään ainakin Sam Huber ja Svenska Teaternin oma Anna Hultin.

Georg Malmsténin suosituimpiin lauluihin kuuluvat esimerkiksi Äänisen aallot ja Heili Karjalasta sekä Mikki-Hiirestä kertovat lastenlaulut ja Lasten liikennelaulu. Kuva: Pekka Haraste / Lehtikuva