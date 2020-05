MTV julkisti tällä viikolla ohjelman Penkinlämmittäjät, joka kuvien ja kuvailujen perusteella näyttää kovin tutulta.

”Ohjelma käsittelee ajankohtaiset urheilu-uutiset ja -ilmiöt omalla, vähintäänkin kyseenalaisella tavallaan, joka kutkuttelee sporttifanaatikkojen lisäksi myös niitä, joille urheilu on kirosana”, kanava tiedotti tiistaina.

Syyskuussa alkavan ohjelman vakiopanelisteja ovat Pilvi Hämäläinen, Paula Noronen, Ville Myllyrinne, Tommy Lindgren ja Mikko Töyssy. Nämä viihdyttämisen ammattilaiset ovat naurattaneet urheilulla aiemminkin, mutta ohjelman nimi oli Villi kortti.

Uuden ohjelman villikorttilaisista uupuvat vain Kalle Palander, Jenni Poikelus ja Riku Riihilahti.

Yle lopetti Villin kortin viime vuoden lopulla, hyvistä katsojaluvuista huolimatta. Urheiluhassuttelua oli tehty vuodesta 2015.

Villi kortti päättyi 2019. Kuvassa ylhäältä vasemmalta: Aki Riihilahti, Paula Noronen, Riku Riihilahti, Jenni Poikelus ja Mikko Töyssy. Alhaalla vasemmalta: Kalle Palander, Ville Myllyrinne, Pilvi Hämäläinen ja Tommy Lindgren. Kuva: Numi Nummelin / Yle

Ylen viihde- ja kulttuuriohjelmien tilaaja Arttu Nurmi sanoi lopetuksen syyksi sen, että Yle uudistaa tapaansa tehdä tv-viihdettä.

”Television voima on hyvin pitkälti suorissa lähetyksissä ja tapahtumallisuudessa. Tarkoitan sillä ohjelmia, jonne yleisö voi päästä reaaliaikaisesti myös paikan päälle”, Nurmi sanoi marraskuussa Helsingin Sanomille.

”Nurmen perusteluissa tai varsinkaan Villin kortin lopettamisessa ei ole mitään järkeä. Yksikään television viihdeohjelma ei ole hyvä tai kiinnostava sen takia, että se tehdään suorana lähetyksenä”, Helsingin Sanomien toimittaja Juuso Määttänen kirjoitti.

MTV:llä sanotaan suoraan, että Penkinlämmittäjät lämmittelee Villin kortin yleisöä.

”Olemme miettineet urheiluasioiden viihteellistämistä pidemmän aikaa. Toki Ylen ratkaisu vauhditti meidän päätöstä”, MTV:n vastaava tuottaja Pia Louhivuori sanoo.

”Tuli tyhjä paikka.”

Louhivuoren mukaansa osa panelisteista on samoja myös siitä syystä, että Suomessa ei ole kovin paljon rutinoituneita esiintyjiä, jotka hallitsisivat urheiluaiheet. Takuuhauskat yleispanelistitkin kiertävät ohjelmasta toiseen.

Ohjelman tuotantoyhtiö on Yellow Films Tv, sama kuin Villillä kortilla.

Tuttuudella oli merkitystä, kun Tommy Lindgren otti pestin vastaan panelistina.

”Tekijöillä oli halua jatkamiseen samansuuntaista tekemistä. Oli jäänyt jonkinlainen aukko.”

”Ymmärrän katsojien tulkinnan siitä, että tässä on Villi kortti 2.0, mutta jäisin myös odottamaan uutta ohjelmaa”, Don Johnson Big Bandistä tunnettu muusikko Lindgren sanoo.

Hänen mukaansa kokonaisuus on vielä hämärän peitossa.

Uusia panelisteja ovat näyttelijä Tero Tiittanen, ex-nyrkkeilijä Eva Wahlström ja ex-kiekkoilija Jarkko Ruutu. Ohjelman juontaa Ile Uusivuori.

Villi kortti alkoi vuonna 2015. Kapteenina oli näyttelijä Essi Hellén (vas.), juontajana Riku Riihilahti ja toisena kapteeni muusikko Tommy Lindgren. Kuva: Terhi Ylimäinen

Lindgrenistä on liian vähän ohjelmia, joissa urheiluun suhtaudutaan muuten kuin suurella vakavuudella. Paneeliohjelman rooli on kertoa ihmisistä, joilla on yli-inhimillisiä kykyjä – vaikka hypätä kahdeksan metriä – mutta samaistuttavalla tavalla. Riittää, että maallikon näkökulmasta kerrotaan, miten älytöntä toimintaa huippu-urheilu joskus on. Yhden taidon maanisessa kehittämisessä on Lindgrenistä aina absurdi puoli.

Hän haluaa tuoda esille urheilun mekanismeja. Samalla asialla hän on radio-ohjelmassa Lindgren & Sihvonen.

”Intressini olla viihdeohjelmassa on ymmärtää urheilun maailmaa paremmin.”

Jaksot nauhoitetaan paria päivää ennen esitystä, joten niissä voidaan reagoida ajankohtaisiin urheiluaiheisiin. Ohjelman aloituspäivä ja esitysaika kerrotaan loppukesästä.