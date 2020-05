Kamarineitsyt on Sara Medbergin neljäs romaani. Kuva: Jani Laukkanen / Otava

Romaani

Sara Medberg: Kamarineitsyt. Otava. 429 s.

Väitöskirja­tutkija Sara Medbergin neljäs romaani Kamarineitsyt kertoo turkulaisesta ompelijatar­mamselli Charlotta Silkestä. Hän lukee Jane Austenin Ylpeyttä ja ennakkoluuloa (1813) ja peilailee siitä itseään.

Medbergin miehet ovat miehiä ja naiset naisia. Ylhäiset ovat ylhäisiä ja alhaiset alhaisia. Historialliset tapahtumat ovat oikeita, henkilöt keksittyjä. Lukija tietää lukevansa historiallista viihde­romaania.

Naiset tuntevat oman arvonsa, vaikka ovatkin kaikki toista sukupuolta yhteiskuntaluokasta riippumatta. Sivuhenkilöt ovat kiinnostavampia kuin päätähdet. Hupsun roolin on saanut syrjäiseen Suomeen ajautunut ranskalainen kotiopettajatar mademoiselle Bonbon. Kulisseja pitää pystyssä vuorineuvoksetar Ståhl, ja sydämen sivistyksen ruumiillistuma on Josefiina-muori.

Kamarineitsyen juoni rakentuu menneisyyden salaisuuksista ja vauhtia se saa varkauksista, myrskyistä, merirosvoista, putoamisista. Ritarillinen mies on ­aina paikalla, kun neito on pulassa.

Kamarineidoksi ryhtyvä ompelijatar Charlotta Silke on romaanin päähenkilö, mutta hän ei ole teoksen ainoa neito, joka kulkee vaikeuksien kautta voittoon – avioliittoon.

Charlottan rinnalla romaanissa seikkailee pitsintekijä Emmy Crepe. Hän on yhtä topakka ja kaunis kuin Charlottakin, mutta hänen kohtalonsa on jo liian vauhdikas ollakseen uskottava.

Miksi ylipäätään nämä neidot seikkailevat samassa kirjassa? He eivät ole ystäviä eivätkä vihamiehiä. Joutuvatpa vain yhteen siksi, että serkukset ovat iskeneet silmänsä heihin. Miehillä kyllä on kana kynittävänä, mutta ei näiden neitojen takia.

Medberg tutkii väitöskirjassaan 1700- ja 1800-luvun säätyläistyttöjen kasvatus- ja koulutusmahdollisuuksia erilaisten oppaiden valossa. Sivutuotteena on syntynyt romaanihenkilöitä, jotka elävät todeksi sen, mitä arkistoista on löytynyt.

Tutkijan ote näkyy siinä, että kirjailija opastaa lukijaa ymmärtämään kuvaamaansa aikakautta: ”Yksinäisen naisen oli vaikea pitää puoliaan, sillä naimattomat ja naimisissa olevat naiset eivät olleet täysivaltaisia lain edessä. Vain leskirouvat hallitsivat itse asioitaan.”

Kamarineitsyessä liikutaan Napoleonin sotien jälkeisen ajan Ruotsissa Drottningolmin linnassa ja Suomessa Tähtikaaren kartanossa, joka sijoittuu Turun liepeille. Miehet ovat Suomen sodan traumatisoimia ja ehkä siksi hullaantuvat yllättäen kohtaamiinsa ihaniin naisiin.

Medberg rakastaa henkilöidensä ulkomuodon yksityiskohtia ja kuvailee niin naisia kuin miehiäkin lähes runollisesti. Paroni Daniel Ridderlöwin jalosyntyistä kotkannenää ei voi olla huomaamatta ja hänen silmänsä ”olivat kylmä sekoitus harmaata ja sinistä, kuin meri tyynenä talvipäivänä”.

Olemus on kylmä mutta tunteet käyvät kuumina. Salaiset suudelmat sitovat sankaripareja yhteen, vaikka ylpeät daamit – kirjailija käyttää tätä ilmaisua varsin usein – hangoittelevat vastaan. Seksikuvaukset lukija saa kuvitella vihjeiden perusteella itse kuten romanttisessa viihteessä on tapana.

Austenin Ylpeys ja ennakkoluulo on terävä oman aikansa naisten asemaa ja luokkaeroja pöyhivä romaani. Se on hauska inhimillisten heikkouksien kuvaus. Tuoretta luettavaa edelleenkin ja siksi siitä on olemassa melko uusi Kersti Juvan suomennoskin vuodelta 2013.

Kamarineitsyt on tähän klassikkoon verrattuna kuin täytekakku, jonka leipojan on ollut vaikea päättää, millä sen täyttäisi ja kuorruttaisi. Kaikkea on liikaa yhteen kakkuun. Ja siksi epäuskottavuus häiritsee lukemista.

Austenille ei tee oikeutta, eikä Medbergillekään, että Kamarineitsyttä ja ilmeisesti sen tulevia jatko-osia mainostetaan ”Jane Austinin ajan Suomen suuriruhtinaanmaasta kertovana sarjana”.