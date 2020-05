Romaani

Jorge Zepeda Patterson: Kuolema kelloa vastaan (Muerte contrarreloj). Suom. Milla Lahdenpohja. Minerva. 390 s.

Meksikolaisen toimittaja-kirjailija Jorge Zepeda Pattersonin ensimmäinen suomennettu romaani on eräänlainen yhdistelmä arvoitusdekkaria ja urheiluromaania. Jälkimmäisenä se onnistuu paremmin.

Kuolema kelloa vastaan saattaa hyvinkin olla ensimmäinen maailman tunnetuimman ja rankimman pyöräilykilpailun, Ranskan ympäriajon, Tour de Francen ympärille kudottu dekkari. Muutama aiempi romaani, muun muassa Dave Shieldsin The Race, aiheesta on aiemmin ilmestynytkin.

Päähenkilö ja kertoja Marc Moreau on kolumbialais-ranskalainen ammattipyöräilijä, joka vuosikausia on ollut ystävänsä, amerikkalaisen Steve Panatan apukuski. Moreau on vetänyt Panatan jo neljä kertaa Tour de Francen voittoon, ja nyt olisi tarkoitus ottaa Panatalle viides voitto. Moreaulle Panata on niin läheinen, että tämä pitää häntä lähes veljenään.

Joku kuitenkin sabotoi kisoja järjestämällä onnettomuuksia ja jopa murhaamalla yhden kilpailijan.

Ranskan poliisi pyytää aiemmin sotilaspoliisina toiminutta Moreauta tarkastelemaan kisaa sisältäpäin ja antamaan poliisille vihjeitä mahdollisista syyllisistä. Samalla Moreaun tyttö­ystävä ja vanha mentori painostavat tätä astumaan viimein Panatan varjosta ja tähtäämään itse Tour de Francen voittoon.

Moreaulla on siis äkkiä kaksi ongelmaa: kuinka säilyä hengissä ja välttyä järjestetyiltä onnettomuuksilta ja miten tasapainoilla lähipiirin odotusten ja Panataa kohtaan tuntemansa uskollisuuden välillä.

Romaanin todellinen jännitys syntyy Moreaun pohdinnoista sekä eloisasti ja mukaansatempaavasti kuvatuista Tour de Francen etapeista. Hieman jaaritteleva dekkarijuoni tuntuu lähes turhalta, jotenkin päälle liimatulta elementiltä, vaikka se noudattaakin oikeaoppisen arvoitusdekkarin kuvioita syyllisten paljastuessa vasta aivan lopussa.

Kuolema kelloa vastaan onkin paljon nautittavampaa luettavaa kilpapyöräilyn ja ylipäätään urheilun ystäville kuin dekkari­faneille.

Kirjoittajana Zepeda Patterson on sinänsä taitava. Hänen onnistuu pienin vedoin luoda useita uskottavia ja kiinnostavia henkilöhahmoja sekä välittää lukijalle Tour de Francen kiihko ja ponnistukset, etenkin toiseksi viimeisen ja ratkaisevan etapin huikeassa kuvauksessa.