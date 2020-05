Festivaalit

Sodankylän elokuvajuhlat järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisesti virtuaalisena tapahtumana. Sodankylä ikuisesti -nimisellä virtuaalifestivaalilla nähdään muun muassa koosteita Sodankylässä vuosien saatossa vierailleiden tekijöiden haastatteluista, kerrotaan festivaalin tiedotteessa.

Koosteissa nähdään Kitisenrannan koululla käytyjä aamukeskusteluja muun muassa ohjaajien Francis Ford Coppolan, Agnés Vardan, Mahamat-Saleh Haroun ja Jörn Donnerin kanssa. Festivaalilla esitetään yhteensä yli 50 elokuvaa.

Koosteet keskusteluista alustavat festivaalin kotisivujen kautta katsottaviksi tulevia elokuvia.

Festivaalilla näytetään Suomen-ensi-iltansa saava Mike Leighin historiallinen draama Peterloo (2018). Se kertoo Manchesterissa vuonna 1819 tapahtuneesta verilöylystä. 60 000 ihmistä oli kokoontunut vaatimaan parlamentaarisia uudistuksia, kun hallituksen joukot kävivät väkijoukon kimppuun. 18 ihmistä sai surmansa.

Muita elokuvia ovat esimerkiksi Agnieszka Hollandin uutuusdraama Charlatan (2020) ja Costa-Garvasin poliittinen draama Adults in the Room (2019).

Luvassa on myös tekijävieraiden tuoreita haastatteluja. Elokuvakriitikko Olaf Möller haastattelee saksalaisohjaaja Ilker Çatakin toisessa pitkässä ohjaustyössä I Was, I Am, I Will Be ja lesotolaisohjaaja Lemohang Jeremiah Mosesen This Is Not a Burial, It’s a Resurrectionissa mukana olleita tekijöitä.

Festivaalilla on luvassa myös muuta ohjelmaa, kuten perinteikäs Ville Virtasen isännöimä Leffaraati, Facebookissa avattava virtuaalinen festaribaari ja erilaisia keskustelutilaisuuksia. Lisätietoa ohjelmistosta on tarjolla festivaalin verkkosivuilla.

Festivaali järjestetään 10.–14. kesäkuuta. Elokuvien katselu tapahtuu verkossa tietokoneen tai mobiililaitteen kautta. Katseluun tarvitaan internetyhteys, katselulaite ja maksukortti.

Elokuvat ovat katsottavissa vain Suomen rajojen sisäpuolella. Näytöskohtainen katsojamäärä on rajallinen.

Festivaalin ohjelma-aikataulu julkistetaan keskiviikkona 3. kesäkuuta, ja sarja- ja näytöskohtaisten lippujen ennakkomyynti alkaa maanantaina 8. kesäkuuta.