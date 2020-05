Kansallisoopperalla voi mennä normaalisti kolmekin vuotta yhden teoksen valmisteluun. Useimmat oopperat ovat satoja vuosia vanhoja.

Kolmen kuukauden päästä taidelaitos tekee paluun oopperalla Covid fan tutte, jonka librettoa kirjoitetaan vielä.

”Näin tilanteen todellisena mahdollisuutena tehdä jotain epätavallista ja ainutlaatuista”, Kansallisoopperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi sanoo.

Hän keskusteli Esa-Pekka Salosen kanssa, että Richard Wagnerin Valkyyria siirtyy syksyltä, koska suuri produktio on mahdoton toteuttaa täysimittaisena poikkeusajan turvallisuuskriteereillä. Suomen yhdellä menestyneimmällä kapellimestarilla jäi tiukassa kalenterissaan vapaata jollekin aivan muulle.

”Esa-Pekka ehdotti, että tehdään Così fan tutte ja minä sanoin, että tehdään Covid fan tutte”, Paasikivi kertoo.

Nimi viittaa suunnitelmat uusiksi laittaneeseen sairauteen covid-19.

Valinta syntyi rajoitteista. Wolfgang Amadeus Mozartin Così fan tutten voi esittää kamarimusiikillisella orkesterilla ja pienellä solistiensemblella. Salonen on aiemmin johtanut teosta 1990-luvulla Tukholmassa.

Mezzosopraano Lilli Paasikivi on laulajana esiintynyt Così fan tuttessa Kansallisoopperassa. Belgialaisen Guy Joostenin ohjausta esitettiin 68 kertaa 19 vuoden aikana.

Lilli Paasikivi (vas.) ja Petteri Salomaa Così fan tuttessa vuonna 2009. Kuva: Heikki Tuuli

Tulevan oopperan valmistelua on helpottanut se, että kaikki tekijät ovat olleet vapaita. Osa työryhmästä on vaihtanut teosta lennosta.

”Harvoin Wagnerin laulajat voi suoraan siirtää Mozartin oopperaan.”

Paasikivestä on oleellista päästä käsittelemään kollektiivinen koronakokemus taiteen keinoin. Hän tietää, että tekijät ja yleisö odottavat jo eläviä esityksiä.

”Nälkä on kasvanut, kun laulu on vaiennut ja liike pysähtynyt.”

Ooppera antoi kirjoittaja Minna Lindgrenille ja ohjaaja Jussi Nikkilälle runsaan viikon aikaa kehittää idea. Heidän hahmotelmansa vaihtelivat suuresti päivien aikana, mutta satiirinen kuvaus karanteeniajasta vakuutti Kansallisoopperan.

Lindgrenistä on hienoa, että kulttuuripuolen yksi jähmeimmistä laitoksista tekee jotain näin nopeasti. Siksi hänkään ei kieltäytynyt kiireellisestä libreton kirjoittamisesta, vaikka työn alla on radio-ohjelma ja romaani Aina on Toivoa ilmestyi juuri.

Lindgren myöntää olevansa yllytyshullu ja siteeraa säveltäjä Gioacchino Rossinia:

”Paras inspiraattori on oven takana räyhäävä impressaari.”

Solisteina ovat Miina-Liisa Värelä, Tommi Hakala, Johanna Rusanen, Tuomas Katajala ja Waltteri Torikka.

Lindgrenistä on hekumallista, että kaikkein suurin tähti tulee sivurooliin. Sopraano Karita Mattila esittää Despinaa, joka vetää lankoja yhteen ja sotkee juonta.

”Hän tulee varastamaan show’n.”

Myös Esa-Pekka Salosen innostus poikkeusprojektiin ilahduttaa kokenutta musiikkitoimittajaa.

”Eepeestä (Salosesta) löytyi ideointivaiheessa vanhaa kunnon Avanti!-henkeä. Jos tehdään toisin, niin tehdään kunnolla toisin.”

Lindgren viittaa monenlaisista tempauksista tunnettuun Avanti!-kamariorkesteriin, jota Salonen oli perustamassa kollegansa Jukka-Pekka Sarasteen kanssa 1980-luvulla.

”Hän saa musiikin elämään ja orkesterin soittamaan yhtenä soittimena, koskettelee avaruuksia”, ohjaaja Jussi Nikkilä kuvailee Esa-Pekka Salosta, jonka levytyksiä hän on kuunnellut jo lapsesta saakka.

Esa-Pekka Salonen johtamassa Wagnerin Ringiä Kansallisoopperassa vuonna 2019. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Alkuperäisen teoksen libretto ei ole Lindgrenistä niin erinomainen, etteikö sitä voisi vähän peukaloida. He ovat sopineet Salosen kanssa useista lyhennyksistä. Esityksessä ei ole väliaikaa, ja osa aarioista ja duetoista jää pois.

Lindgren on aiemmin kirjoittanut librettoja sävellettäväksi, kuten Iiro Rantalan kanssa tehdyn oopperakomedia Pikaparantolan vuonna 2018.

”Nyt säveltäjä on aika joustamaton.”

Hänen onnekseen suomessa on paljon vokaaleja, joten sanoja pystyy venyttelemään. Hän ei halua myöskään kirjoittaa liikaa sanoja, koska ne eivät ole Mozartissa tärkein asia. Mukaan tulee myös puhuttuja repliikkejä.

Kirjailija-toimittaja Minna Lindgren tekee koronalibreton viikoissa. Kuva: Rio Gandara / HS

Alkuperäisessä teoksessa kaksi miestä testaa naisten uskollisuutta. Se ei ollut tekijöistä toimiva teema nykypäivän oopperassa, joten juoni ja hahmot menevät uusiksi.

Teokseen tulee kohtauksia koronakeväästä. Yleisölle esitellään tunnistettavia tilanteita, jotka voivat vähän naurattaa, kuten viiden ministerin kvintetto.

”Tehtävä naurattaa ei ole paineista pienin. Yleensä komiikan tekeminen on kivuliasta ja inhottavaa”, ohjaaja Jussi Nikkilä sanoo.

”En hirveän usein ole oopperan auditoriossa kuullut naurunmylvähdyksiä. Olen ihan tyytyväinen, jos joku siellä hetkittäin hymyilee.”

Näyttelijänä, kirjailijana ja teatteriohjaajana uraa tehnyt Nikkilä on aiemmin ohjannut Kansallisoopperalle Don Giovannin ja tehnyt oopperaa myös Helsingin juhlaviikoille sekä RSO:lle.

Produktion ensimmäinen Teams-palaveri oli torstaina. Maanantaina Nikkilä, Lindgren ja Salonen alkavat tehdä töitä niin, että heinäkuussa voi alkaa harjoitella.

Ohjaaja Jussi Nikkilä on aiemmin ohjannut Mozartin Don Giovannin Kansallisoopperalle. Kuva: Heidi Piiroinen / HS

Kansallisoopperalla on monia skenaarioita mietittynä, jotta he voivat reagoida erilaisiin koronatilanteiden muutoksiin.

Korona on laittanut esityskalenterin uusiksi. Tammikuuhun aiemmin ajoitettu Kaija Saariahon ja Sofi Oksasen Innocence siirtyy tuleville esityskausille, koska sen kantaesitys ranskalaisella Aix-en-Provencen oopperafestivaalilla heinäkuussa on peruttu.

Sen tilalla nähdään syksyltä siirretty Wagnerin Valkyyria, jossa Salosen korvaa kapellimestarina Susanna Mälkki. Tämän piti alun perin olla Innocencen puikoissa.

Wagnerin Ring-sarjan muut osat seuraavat perässä: Siegfried saa ensi-illan keväällä ja Jumalten tuho syksyllä 2021.