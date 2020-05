We Are One -virtuaalitapahtuman tunnus.

Maailman suurimmat elokuvafestivaalit ovat joutuneet perumaan tapahtumat tältä vuodelta koronapandemian vuoksi. Mutta vaikka fyysiset kokoontumiset eivät onnistukaan, festivaalit ovat kehitelleet amerikkalaisen Tribeca-festivaalin aloitteesta keinon esitellä maailmalle elokuva-alan uutuuksia ja ennen kaikkea kerätä elokuvaväkeä yhteen.

Yleensä festivaaleille osallistuvat alan portinvartijat, mutta tällä kertaa festivaalille pääsee osallistumaan helposti kuka tahansa, kotisohvalta.

Maailman suurimpien elokuva-alan festivaalien yhteisponnistuksena nähdään nyt kymmenpäiväinen striimaustapahtuma niemeltä We Are One: A Global Film Festival.

Mukana ovat likimain kaikki suurimmat festivaalit kuten Cannes, Berliini, Tribeca, Sundance, Toronto ja Venetsia, mutta mukana on myös pienempiä tapahtumia Karlovy Varista Locarnoon ja Sarajevoon.

Tapahtuma alkaa tänään perjantaina ja jatkuu 7. kesäkuuta asti. Tapahtumapaikkana on festivaalin oma Youtube-kanava We Are One, jonne tulee joka päivä uutta katsottavaa.

Jokaiselle ensiesitykselle on annettu tietty alkamisaika, ja osa elokuvista on mahdollista nähdä vain silloin. Osa taas jää palveluun katsottavaksi aina tapahtuman päätöspäivään asti, festivaalin nettisivuilla kerrotaan.

We Are One on katsojille ilmainen, mutta sen aikana kerätään rahaa hyväntekeväisyyteen koronapandemian hoitamiseksi. Rahat ohjataan esimerkiksi WHO:lle ja Unicefille.

Tapahtuman järjestävät yhdessä Youtube sekä Tribeca Enterprises. Ohjelmiston eri festivaalit ovat valinneet itse.

Virtuaalifestivaalin aikana nähdään yli sata elokuvaa. Niiden joukossa on 13 maailmanensi-iltaa sekä 31 verkkoensi-iltaa. Mukana on myös lyhytelokuvia, dokumentteja ja VR-elokuvia.

Erityislaatuista festivaalilla on sen kansainvälisyys: katsoja pääsee nauttimaan elokuvia niin Thaimaasta, Israelista ja Intiasta kuin Makaostakin. Maita on mukana kaikkiaan 35.

Ensi-iltansa saa esimerkiksi dokumentti Ricky Powell: The Individualist, joka esittelee Beastie Boys -yhtyeen neljänneksi jäseneksikin kutsutun kuuluisan katuvalokuvaajan. Hän nousi kuuluisuuteen tallentaessaan 1980- ja 90-lukujen New Yorkin katuja, muotia, taidetta ja musiikkikulttuuria.

Maailmanensi-iltansa saa myös The Iron Hammer -dokumentti. Se kertoo kiinalaisesta lentopallolegendasta Jenny Lang Pingistä. Hänestä tuli kansallissankari, kun hän oli voittamassa maalleen olympiakultaa Los Angelesissa vuonna 1984.

Omilla ehdoillaan toiminutta urheilijaa on sanottu ”Kiinan Michael Jordaniksi”. Hänestä tuli vuosia myöhemmin Yhdysvaltain naislentopalloilijoiden valmentaja, joka johdatti joukkueen olympiahopeaan Pekingissä 2008. Silloin sankari muuttui joidenkin silmissä petturiksi.

Emmy-ehdokkaanakin ollut Traveling While Black -VR-dokumentti vie katsojan kokemaan, millaista on ollut elää mustana entisaikojen Yhdysvalloissa.

Studioiden suurimpien kassamagneettien ensi-iltoja ei virtuaalifestivaalilla nähdä, sillä tuottajat haluavat odottaa niiden kanssa teatterien avautumista, kertoo BBC. Tällaisia elokuvia ovat esimerkiksi James Bond -elokuva No Time to Die ja Hurjapäät-elokuvan yhdeksäs osa.

Elokuvien lisäksi festivaaliohjelmassa on paneelikeskusteluja ja haastatteluita, jotka on nauhoitettu aiempina vuosina eri festivaaleilla.

Keskusteluissa nähdään muun muassa Viggo Mortensen, Claire Danes, Ang Lee, Jane Campion, Guillermo del Toro, Francis Ford Coppola ja Steven Soderbergh.

Tarkat alkamisajat näkee tapahtuman nettisivuilta. Elokuvat ja keskustelut näkyvät Youtubessa.