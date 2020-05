Ensi viikolla koronaviruksen ­aiheuttamia rajoituksia puretaan Suomessa laajalti. Myös taidemuseot ja galleriat saavat avata ovensa, yli kahden kuukauden kiinniolon jälkeen.

Helsingin museoista etujoukoissa on Lasipalatsin Amos Rex. Se avataan heti maanantaina 1. kesäkuuta. Yleensä museot ovat suljettuina maanantaisin, mutta Amos Rexissä kiinni­olopäivä on tiistai.

Poikkeustila alkoi maaliskuussa yllättäen, ja siksi Amos Rexinkin näyttelyaikataulu piti rukata uusiksi. Kesälle suunniteltu kuvataiteilija Raija Malkan ja säveltäjä Kaija Saariahon Blick-näyttely sekä Karolina Hellbergin, Tero Kuitusen ja Raimo Saarisen studionäyttely Meidän kesken siirrettiin vuodella eteenpäin, kesään 2021.

Catrin Edlundin teos Generation 2020 -näyttelyssä Amos Rexissä. Koronaviruksen takia kesken jäänyt näyttely jatkuu, kun museo avataan 1. kesäkuuta. Kuva: Heidi Piiroinen / HS

Niiden sijaan kesällä jatkuu Generation 2020 -näyttely, joka alkoi helmikuussa ja jäi kesken koronaepidemian vuoksi.

Generation 2020 esittelee yli kahdeksankymmenen 15–23-vuotiaan taiteilijan teoksia: nykytaidetta, muun muassa valokuva- ja video­taidetta, kuvanveistoa, tekstiilitaidetta ja performanssia. Uuden suunnitelman mukaan näyttely on auki 23. elokuuta asti.

”Näyttely ehti olla kuukauden auki, ja sinä aikana sitä kävi katsomassa 30 000 ihmistä”, kertoo viestintä- ja markkinointipäällikkö Timo Riitamaa Amos Rexistä.

Koronavirus ole hävinnyt minnekään, ja vielä kesäkuussakin ovat monet poikkeustoimet voimassa. Esimerkiksi ravintoloiden auki­oloa ja asiakasmäärää rajoitetaan. Amos Rexissä on Riitamaan mukaan tehty ”iso kasa” poikkeustoimenpiteitä.

”Näyttelyä on muutettu teosten osalta, joihin on koskettu tai joissa on ollut kuulokkeet. Joitakin on siirretty verkkosivuillemme, joidenkin äänet soivat nyt museon tiloissa.”

”Sitten on kaikki ’normaalit jutut’: pleksejä asiakkaiden ja henkilökunnan välillä, tehostettua siivousta. Narikka ei ole käytössä. Tilalla on lukittavia lokeroita”, Riitamaa sanoo.

Emili Hellmanin Toxic Candy -veistos Generation 2020 -näyttelyssä. Kuva: Heidi Piiroinen / HS

Tarkkoja kävijärajoituksia Amos Rexiin ei hänen mukaansa ole vielä asetettu.

”Yritämme ennakoida, mihin paikkoihin museotiloissa syntyy ruuhkaa ja pullonkauloja, ja huolehtia että turvavälit toimivat niissä. Asiakaspalveluhenkilökuntamme ohjeistavat ihmisiä. Kun nähdään, miten se toimii, voidaan määritellä kävijämäärää tarkemmin. Varmasti sitä tullaan rajoittamaan”, Riitamaa toteaa.

Töölössä sijaitseva Helsingin Taidehalli aukeaa tiistaina 2.6.

Siellä jatkuu maaliskuussa alkanut Kuntsin kokoelmat -näyttely, joka esittelee 50-vuotiaan Kuntsin säätiön nykytaidekokoelmaa. Sen piti alun perin siirtyä kesällä Vaasaan, mutta pysyy nyt Helsingissä 2. elokuuta asti. Elokuun puolessavälissä alkaa sitten Patricia Piccininin veistosnäyttely, jonka oli alun perin tarkoitus olla kesällä.

Taidehallissa yksi varotoimenpiteistä on se, että opastuksia ei oteta vielä käyttöön Kuntsin näyttelyssä, kertoo viestintäpäällikkö Milla Visuri.

Niitä korvaavat Taidehallin Instagram-tilillä käyttöön otetut erilaiset virtuaaliset opastukset. Siellä on videomuodossa esimerkiksi viittomakielisiä opastuksia sekä näköesteisille tarkoitettuja kuvailutulkkauksia.

Kuntsin kokoelmat -näyttely jatkuu Helsingin Taidehallissa. Kuva: Patrik Rastenberger

Taidehallissa jatketaan myös aiemmin suosituksi muodostuneita piirustusiltoja, joihin saa tulla ilmoittautumatta omien piirustusvälineiden kanssa. Osallistujien määrä on nyt kuitenkin rajoitettu viiteenkymmeneen kerralla. Paikat on aseteltu kahteen eri saliin, jotta osallistujat ovat riittävän etäällä toisistaan.

”Halusimme jatkaa piirustusiltoja näinkin, koska ne tuntuvat ihmisille niin mielekkäältä tekemiseltä”, Visuri sanoo.

Kävijämäärää rajoitetaan muutenkin muutenkin tarpeen mukaan. Helsingin Taidehallin nettisivuilla julkaistaan vielä erilliset ohjeet turvalliseen näyttelyvierailuun.

”Toivomme, että ihmiset tulevat terveenä, pitävät turvavälejä, ja noudattavat tiloihin merkittyjä kulkusuuntia”, Visuri sanoo.

Yrjönkadun Valokuvagalleria Hippolyte avataan perjantaina 5. kesäkuuta. Avajaisia ei järjestetä – ihan sen takia, ettei ihmisiä kertyisi kerralla liikaa lähelle toisiaan. Yleisön kierto galleriatilassa järjestetään myös niin, ettei siellä ole ”vastaantulevaa liikennettä”, vaan ihmiset poistuvat takaoven kautta, kertoo toiminnanjohtaja Henna Harri.

”Vieraskirjoja ei ole, eikä mitään moneen kertaan käytettäviä lippuja ja lappuja.”

Harrin mukaan kävijämäärät ovat aina olleet Hippolytessa sen verran maltilliset, että uusia kävijärajoituksia tuskin tarvitsee galleriaan laatia.

Pysäytyskuva Laura Böökin videoinstallaatiosta Ryhmä joka ei osaa laulaa. Teos tulee esille galleria Hippolyteen.

Galleriassa alkavat 5. kesäkuuta Laura Böökin ja Kira Leskisen näyttelyt. Hippolyten järjestämä näyttely Töölön Kulttuuritehdas Korjaamolla jäi koronaviruksen vuoksi kesken, ja jatkuu nyt myös Korjaamon auetessa.

Koronavirus on ollut tiukka paikka lukuisille aloille, myös kävijöistä eläville museoille ja gallerioille.

”Meillä on vakavarainen omistaja, joten tilanne ei ole aivan katastrofaalinen. Mutta kyllä talousarviot on jouduttu laittamaan uusiksi, eikä elämä ennallaan jatku”, Amos Rexin Riitamaa sanoo.

Amos Rexissä konttorin työntekijöillä on riittänyt töitä, sillä monien muiden tavoin museo on digitalisoinut näyttelyitä verkkosivuilleen poikkeustilan aikana. Näyttelyiden rakentaminen on myös Riitamaan mukaan ”etunojapainotteista” työtä, eli museon syksyä valmistellaan jo täysillä.

Asiakaspalvelun henkilökunta on silti ollut lomautettuna, koska heille töitä ei ole ollut.

Helsingin Taidehalli tiedotti huhtikuun puolessavälissä koko henkilökuntaa koskevista määräaikaisista lomautuksista. Se oli seurausta tulojen menetyksistä sekä asiakaspalvelutoiminnan lakkaamisesta.

Yrjönkadun Hippolyte-galleria avataan 5. kesäkuuta. Kuva: Hippolyte

Myös Hippolytessä tulot ovat olleet nollassa maaliskuusta lähtien.

”Kyllä tämä on ollut iso kolaus. Kaikilla gallerioilla on nyt ollut todella tiukkaa”, Henna Harri toteaa.

”Ja etenkin taiteilijoille tilanne on rankka. Se on iskenyt suoraan heidän tekemäänsä työhön. Joku on saattanut vaikka vuosikausia valmistautua näyttelyyn, jota ei sitten yhtäkkiä olekaan. Tai sen joutuu siirtämään vuoden päähän.”

Kaikki haastatellut kuitenkin uskovat ja toivovat, että ihmisiä kiinnostaa päästä taas taiteen ääreen pitkän tauon jälkeen.

”Kulttuurin nälkä on ikuinen”, Harri tiivistää.