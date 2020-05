Lauantaiessee

Kaikki olikin hänen omaa syytään.

Kuningas oli päättänyt parantaa kulkutaudin, joka riivasi kaupunkia. Hän uskoi hallitsevansa tilanteen, kuten hän hallitsi kansaansa.

Kunnes paljastui karmea totuus. Kuningas itse oli syyllinen kulkutautiin. Hän ei kestänyt nähdä totuutta, vaan puhkoi silmänsä.

Hänen nimensä oli kuningas Oidipus.

Sofokleen kirjoittaman tragedian jälkeen tekopyhyydestä kertovia tarinoita on riittänyt. Aristoteleesta Austeniin, Molièresta modernismiin, tahallisen teennäisyyden ja tahattoman itsepetoksen paljastaminen on kiehtonut meitä.

Niin kauan kuin olemme katsoneet naamionäytelmiä, olemme janonneet sitä hetkeä, kun naamiot repäistään kasvoilta ja näemme ihmisen todelliset kasvot. Tekopyhyys tulee läntisiin kieliin juuri kreikan näyttelemistä tarkoittavasta sanasta.

Suomen kielen tekopyhyys viittaa teeskenneltyyn viattomuuteen ja uskontoon. Jeesus kysyy tunnetussa vertauksessa, kuinka voisi nähdä roskan veljensä silmässä, jos ei huomaa hirttä omassa silmässään.

Päällisin puolin vertauskuva on selvä. Hirsi on isompi ongelma kuin pieni roska, joten ei ole syytä valittaa toiselle pienemmästä asiasta. Kyse on epäjohdonmukaisuudesta.

Mutta kyse on muustakin. Kyse on näkemisestä. Hirsi silmässä peittää kyvyn nähdä. Jeesus puhuu ihmisestä, joka ei näe toista ihmistä eikä todellisuutta.

Olennainen kysymys on, tietääkö tekopyhä ja teennäinen ihminen mitä tekee. Jos tietää, hän sulkee tietoisesti silmänsä. Jos hän ei tiedä, hän ei näe itseään, niin kuin Oidipus. Mutta kuinka moni meistä näkee itsensä ja toimintansa ­oikein?

Monet kertomukset kuvaavat sitä, miten elämä on kuin naamionäytelmää. Tekopyhyys on sosiaalinen voiteluaine, joka pitää pöytäjärjestyksen yllä ja tunteet kurissa. Kun naa­miot riisutaan, yhteisö on vaarassa hajota.

Politiikassa tekopyhyys on välttämätöntä. Politiikantutkimuksen professori David Runciman kirjoittaa kaikkein suurinta tekopyhyyttä olevan väite, että politiikkaa voisi tehdä ilman tekopyhyyttä.

Politiikka on kompromissien taidetta. Suomessa tämä on tuttua. Joskus takki on käännettävä, kun kelit muuttuvat. Konsensus voi syntyä vain, jos joistain arvoista luovutaan ainakin osittain.

Silti juuri politiikassa tekopyhyydestä on tullut lyömäase, jota käytetään vasta­iskuna. Tekopyhyyteen vedotaan usein silloin, kun halutaan vaientaa meihin kohdistettu syytös. Kimpaantuneena kysymme, kuka sinä olet mitään sanomaan.

Kun siihen vastataan samalla mitalla, ollaan tekopyhyyspelissä, jossa vahditaan toisia. Pelissä teemme itsestämme vahtikoiria, valmiina syöksymään kopeistamme ja vetämään kynsin hampain toiset alas jalustalta, jolle he itsensä ovat mielestämme nostaneet.

Miltä maailma näyttää tekopyhyyspelin pelaajasta? Henkilö, joka vahtii toisten toimintaa, olettaa, että kaikki ovat oikeasti tekopyhiä. Hän odottaa vain mahdollisuutta paljastaa toisten teennäisyys.

Hänen mielestään kukaan ei voisi väittää olevansa oikeassa missään. Kaikki on teeskentelyä.

Hän on kuin sadun poika, joka näkee keisarin olevan alaston. Kaikki muut ihmiset ovat hänen mielestään ilkosillaan, ja vain hän näkee esityksen läpi.

Mitä hän on näin onnistunut todistamaan itselleen? Että hän on ainoa rehellinen. Se on itse asiassa aika tekopyhää.

Voimmeko vapautua kokonaan tekopyhyydestä? Kannattaako sitä edes yrittää?

Perinteisesti tähän on ollut kahdensuuntaisia vastauksia.

Tiukkaa linjaa edustaa filosofi Hannah Arendt, jonka mukaan tekopyhyys on paheista pahin. Kaiken muun ilkeyden takana voi edelleen olla suoraselkäinen ihminen, mutta ei tekopyhyyden.

Epäjohdonmukaisuus, kaksinaismoralismi ja itsepetos vievät meiltä mahdollisuuden vilpittömyyteen, jolle oma eettinen eheys ja maltillinen moraalinen kanssakäyminen muiden kanssa perustuvat.

Niitä pitää siis välttää kuin ruttoa.

Moraalin suuntaa etsimässä -teoksen (niin&näin 2016, suom. Tapani Kilpeläinen) kirjoittaneen Kenan Malikin mukaan väite, että voimme elää ilman tekopyhyyttä ja ristiriitoja, on itsessään petos.

Molemmat kuulostavat aika ankarilta linjauksilta. Ehkä välistä löytyisi keskitie?

Tekopyhyydessä on pohjimmiltaan kyse epäjohdonmukaisuudesta. Joko motiivini ja toimintani eivät ole johdonmukaisia, tai sitten epäjohdonmukaisesti syytän toisia sellaisesta, mihin syyllistyn itse. Epäjohdonmukaisuutta on mahdollista tarkastella viileästi, muutenkin kuin moraalisesti.

Olen usein epäjohdonmukainen, ajatuksissani ja tunteissani. Epäjohdon­mukaisuuden hetket eivät tuhoa eettisyyttäni. Päinvastoin, eettisyys edellyttää epäjohdonmukaisuutta. Muutos on aina epäjohdonmukaista. Eettisyys on kykyä oppia, parantaa tapojaan, kilvoitella, nähdä ettei ole täydellinen, mutta ei myöskään lukittu vanhoihin malleihinsa.

Jos vahdin toisia ja etsin heistä ja heidän historiastaan merkkejä epäjohdonmukaisuudesta, kiellän heiltä mahdollisuuden muuttua. ”Miten voit nyt olla kasvissyöjä, kun vielä viime viikolla söit lihaa?”

Myös ilmaston lämpenemisen yhteydessä moni pelaa tekopyhyyspeliä. Se on merkityksetöntä ajanhukkaa.

Tekopyhyyden uhka on aina todellinen, mutta se on uhka minulle itselleni. Kukaan muu ei tiedä, ei edes voi tietää, olenko tekopyhä. Se tekee tästä niin vaikeaa. Miksi sitten tekopyhyyspeliä pelataan? Luultavasti siksi, että tekopyhyys on turvallista. Se estää kokemasta Oidipuksen kohtaloa, oman itsensä todellisuuden kohtaamista.

Moderni versio Oidipuksen tarinasta kerrotaan Blade Runner -elokuvassa (1982). Ikuisen sateen piiskaamassa synkässä tulevaisuudessa Harrison Fordin esittämä yksityisetsivä Deckard jahtaa androideja. Ne ovat keinotekoisia olentoja, jotka teeskentelevät olevansa ihmisiä. Heidät erottaa ihmisistä vain katsomalla heitä kunnolla silmiin.

Elokuvan lopussa katsojasta tuntuu siltä, että Deckard on itsekin sellainen. Koditon, eksynyt teeskentelijä, joka on unohtanut teeskentelevänsä ja luulee olevansa aito ihminen. Elokuvan opetus, jos sellaisen siitä haluaa lukea on, ettei lopulta ole väliä, onko aito vai keinotekoinen.

Riittää, että ha­luaa olla aito.

Kun tekopyhyydestä aletaan puhua, kaikki hämärtyy. Se jättää aina epäilyn, tekee yksinkertaisista asioista moninkertaisia, kuin päällekkäisiä, toisistaan heijastuvia peilikuvia. Niiden läpi on vaikea nähdä.

Tästä noidankehästä pääsee ulos ymmärtämällä, että tekopyhyydellä ei ole mitään väliä. Yhdessä hetkessä voi olla yhtä mieltä ja toisessa toista. Muutamme mieltämme ja muutumme. On epäjohdonmukaisuutta, on epärehellisyyttä ja on valheita. Ne pitää nähdä sellaisina kuin ne ovat. On ihmisiä, jotka eivät näe itseään kunnolla. He ansaitsevat ymmärrystä eivätkä tuomiota.

Tekopyhyys-sanan voisi antaa pyyhkiytyä pois kielestämme, kuin androidin kyyneleet sateessa Blade Runnerin lopussa.