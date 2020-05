Rumpali Heikki Sandrénin koronakevät on kulunut etäopetustunteja pitäessä ja harjoituskämpällä. Hän odottelee keikkojen alkamista rauhallisin mielin. "Ei kannata hätääntyä. Se on yleisohjeeni mihin tahansa." Kuva: Mika Ranta / HS

Muusikko Heikki Sandrénin harjoituskämppä sijaitsee Helsingin Fredrikinkadulla kerrostalon vanhassa lämmönjakohuoneessa. Suomalaiset jazzmuusikot ovat jammailleet samassa kämpässä jo monta vuosikymmentä sitten.

Nyt siellä pitää soittotuntumaa yllä Sandrén, vuodesta 1982 ammattimuusikkona soittanut rumpali. Hän käy harjoittelemassa lähes päivittäin.

”En ajattele, että pääsisipä eläkkeelle vaan päinvastoin – ettei tarvitsisi jäädä eläkkeelle. Olen niin henkeen ja vereen rumpali, että tykkään harjoitella, ja sitä harjoittelemista on vaikka kuinka paljon”, Sandrén kertoo.

Viime vuonna hän soitti 140 keikkaa. Päätyönä on iskelmäyhtye Kyösti Mäkimattila & Varjokuva, ja sen rinnalla Sandrén soittaa välillä jazzia.

Uran pitkäaikaisin kokoonpano on Agents, jonka rumpalina hän toimi 22 vuotta.

Vaikka Sandrén on ollut ammattimuusikko kohta 40 vuoden ajan, hän ei pidä itseään valmiina soittajana. Sellaista ei ole vielä hänen kohdalleen osunut. Siksi treenikämppä kutsuu yhä uudelleen.

”Aina puhutaan, että ihmisen motorinen oppimiskyky loppuu alle kolmikymppisenä, mutta se on suorastaan täyttä paskapuhetta. Jos ei harjoittele eikä opettele mitään, se tyssää silloin, mutta kun jatkaa ja on kiinnostunut uusista asioista, treenaamista on ihan loputtomiin.”

Sandrén aloitti keikkailun 14-vuotiaana dixieland-jazzia soittaneen East Bottom Dixiemenin riveissä.

Yhtyeen esiintymispaikkoja 1970-luvulla olivat Botta ja Ruoholahdenkadun jazzklubi Groovy, jossa Sandrén pääsi myös katsomaan keikkoja, vaikka hän oli vielä alaikäinen.

”Portsarit sanoivat, että voin tulla naulakolle ja katsoa siitä mitä vain bändiä, mutta ravintolan puolelle en saa mennä. Siellä oli joka ilta jazzia, ja näin siellä muun muassa kaikkien aikojen trumpetistin Clark Terryn.”

1980-luvustaan Sandrén puhuu jazzaikana. Sibelius-Akatemian jazzlinjalta löytyivät soittokavereiksi Severi Pyysalo ja Pekka Toivanen, jonka kvartettiin Sandrén kuului pitkään. Hän soitti myös perinteistä jazzia vanhempien muusikoiden kanssa.

Vuonna 1992 alkoi Sandrénin pitkäaikainen kiinnitys Agentsin rumpalina. Yhtye oli menestynyt Topi Sorsakosken kanssa, mutta Sandrénin tullessa mukaan solistina aloitti Jorma Kääriäinen. Suosio kasvoi 1990-luvun kuluessa, ja oma tv-ohjelma Laulava sydän sinetöi paluun huipulle.

”Jorkalla on ääni, joka vetoaa, eikä sitä ole kaikilla. Se kaveri laulaa sielustaan ja tavoittaa kuulijan. On laulajia, joiden viesti jää bändin ja yleisön väliseen kaiteeseen, ja sitten on laulajia, jotka pystyvät tavoittamaan sen viimeisen nurkan.”

Topi Sorsakosken myöhemmät vierailut Agentsissa jäivät rumpalin mieleen mieluisina, ja hän antaa arvoa myös Kääriäistä solistina seuranneen Vesa Haajan laulutavalle.

Sandrén lopetti Agentsissa vuonna 2014, mutta työttömäksi hän ei jäänyt.

Pian hänelle soitti Varjokuvan solisti Kyösti Mäkimattila, joka tiedusteli työtilannetta. Puhelusta alkoi nyt kuusi vuotta kes­tänyt kiinnitys orkesterissa.

”Se on tanssimusaa lavoilla, ravintoloissa ja laivoilla ympäri vuoden. Keikoilla on käynyt porukkaa, joten täytyy olla kiitollinen siitä, että se kama on kelvannut. Bändissä on hyvät soittajat ja hyvä solisti, ja ohjelmisto vaihtuu, joten siihen ei pääse kyllästymään.”

Sandrén kertoo, ettei ole koskaan julistautunut taiteilijaksi, joka ei voisi soittaa jotakin musiikkityyliä. Tärkeintä on suhtautua vakavasti siihen työtehtävään, joka kulloinkin on käsillä. Jos näin ei tee, se kuuluu soitossa negatiivisesti.

Utelias muusikko haluaa edelleen esiintyä ja mennä rohkeasti uusiin tilanteisiin. Tämä periaate on jo vienyt hänet säestämään muun muassa naistennaurattaja Kreivi Lindgreniä tanssilavalle Porvoon Tolkkisiin 1990-luvun alussa.

Parhaiten mieleen painunut säestettävä oli kuitenkin meri­leijona 1980-luvulla Linnanmäellä.

”Se oli helvetin iso ja söi 20 kiloa silakkaa päivässä. Se teki kaikkia temppuja, ja minä komppasin”, Sandrén kertoo.

”Tiedän, että Nykäsen Anssi on soittanut levyllä, jossa on solistina koira. En sano, että olisin pannut paremmaksi, mutta oli se merileijona ainakin isompi.”