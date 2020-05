Kun pohdimme, millaisista osista ihminen koostuu, meidän on mahdollista listata monia asioita. Voimme sijoittaa jonkun tietyn ihmisen ruumiiseen hänen äkkipikaisen tai rauhallisen persoonansa ja liittää mukaan erilaisia asioita, joista hän pitää ja joita hän vihaa. Voimme kertoa, mitä puoluetta hän äänesti viime eduskuntavaaleissa, millaisen kukkakimpun hän valitsee puolisolleen ja miten hän käyttäisi mahdollisen lottovoittonsa. Voimme yhdistää yhteiskunnan, jossa hän elää ja hänen perimänsä toisiinsa. Voimme siis kertoa, analysoida ja liittää yhteen loputtomasti erilaisia asioita, mutta silti jotain jää puuttumaan.

Tarvitaan kokemuksia, ajatuksia ja tarinoita, jotka liimaavat kaikki palaset yhteen ja muodostavat ihmisen identiteetin. Onko meillä edes identiteettiä ilman kertomuksia?

Tietokirjailija ja vapaa toimittaja Jani Kaaro pohtii kolumnissaan (Emme pääse myyteistä eroon, siksi on tärkeää valita myytit oikein, Yle, 4.3.2018) myyttien ja tarinoiden merkitystä. Hän kirjoittaa tuntemastaan henkilöstä, joka kertoi aina samaa onnetonta ja epäonnistumisten sävyttämää elämäntarinaansa. Kuunnellessaan kertomusta Kaaro kertoo pohtineensa, oliko hänen tuntemansa henkilö itse sepittänyt tarinan vai tarina henkilön. Kysymys onkin oikein relevantti, sillä Kaaron sanoin ”luulemme, että sanelemme itse omat tarinamme, mutta yhtä paljon tarinat sanelevat meidät”.

Toisaalta saatamme ajatella, että meillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa omaan tarinaamme. Joskus tyydymme uskomaan, että kohtalo tai ikävät sattumat ovat käsikirjoittaneet tarinamme ilman omaa vaikutustamme.

Me olemme yhtä tarinoidemme kanssa eikä meitä voi täysin erottaa niistä. Kaaron tunteman henkilön tapauksessa kyse saattaa olla siitä, että itseensä pettynyt ihminen uskoo olevansa tarinansa summa. Kyseinen henkilö mahdollisesti kuvittelee, että hän on sidottu kohtaloonsa ja luulee, ettei hänellä ole minkäänlaisia mahdollisuuksia muuttaa tarinaansa. Joku positiivisesta asenteesta ja motivaatiosta inspiroitunut ihminen voisi todeta, että valta ja mahdollisuudet ovat yksilön käsissä, jos vain yrittää tarpeeksi kovasti.

Itse uskon johonkin siltä väliltä. Totta kai voimme vaikuttaa elämäämme, mutta samaan aikaan tarinat vaikuttavat meihin. Kun tyydymme kertomaan jotakin tiettyä tarinaa, uskomme helposti sen olevan ainoa mahdollinen totuus. ”Tarinoiden erikoinen piirre nimittäin on, että ne toimivat kahteen suuntaan”, Kaaro kirjoittaa kolumnissaan.

Kertomukset vaikuttavat siihen, miten näemme itsemme ja muodostamme identiteettimme. Kun esittelemme itsemme uusille ihmisille, kerromme usein melko ympäripyöreitä ja pinnallisia asioita.

Kun esimerkiksi minä esittelen itseni, kerron yleensä nimeni, ikäni ja mahdollisesti jotain lukio-opinnoistani. Kiinnostuksen kohteista puhuttaessa kerron, että olen kiinnostunut kirjallisuudesta, politiikasta ja filoso­fiasta. Usein mainitsen myös, että esikoisteokseni Kaltaisiamme aaltoja julkaistiin, kun olin 16-vuotias. Siihen esittelyni kuitenkin jää, vaikka identiteettini on todellisuudessa valtavan laaja kokonaisuus. En kerro esimerkiksi siitä, että kaksi päivää kirjan ilmestymisen jälkeen jouduin sairaalahoitoon liiallisen stressin takia tai siitä, että yksi lempimuistoistani on viime juhannukselta, kun poikaystäväni luki minulle Eeva Kilven runoja puistossa. En avaudu intersektionaalisen feminismin mahtavuudesta jokaiselle vastaantulijalle, vaikka mieli tekisi enkä jatkuvasti korosta, kuinka tärkeitä ilmastonmuutosta hidastavat toimet ovat. Emme me kerro omia tarinoitamme. Usein on helpompaa luetella kaavamaisia faktoja kuin avata jotakin henkilökohtaista tai kertoa, mitä mieltä on perustulosta ja dualismista. Samaan aikaan kuitenkin kaipaamme tarinoita.

Lise Myhren sarjakuvassa Nemi – Kesän kasvoja (2006) kaksi henkilöä pohtii, miten paljon ulkoiset vaikutteet, kuten tv ja lukeminen, vääristävät käsitystä itsestämme, kun alamme luulla, että ”juuri noin omakin elämä pitäisi olla”. Median sävyttämänä ­aikana meillä on mahdollisuus kuluttaa jatkuvasti erilaisia tarinoita sekä omaksua uusia asioita. Omien tarinoidemme luomisen sijaan keskitymme usein lukemaan, kuuntelemaan ja katselemaan muiden tarinoita, joista otamme helposti mallia. Sarjakuvan henkilöt toteavatkin esimerkiksi lopettaneensa astianpesukoneen käytön, koska luulivat, että ”vain snobi käyttää astianpesukonetta”.

Janoamme siis muiden kertomuksia ja toisinaan jopa pelkäämme omaa identiteettiämme ilman ulkopuolisia vaikutuksia. Kun selailemme Instagramia tai luemme lehtiä, emme ole vain sivustakatsojia. Ulkoiset vaikutteet muovaavat identiteettiämme juuri niin kuin Myhren sarjakuvan hahmot toteavat.

Kun luemme, emme vain lue, vaan tietyllä tapaa myös kirjoitamme kertomuksen uudestaan, jotta voimme omaksua sen. Saatamme korostaa tai tulkita tiettyjä kohtia tarinasta ihan toisella tavalla kuin kirjoittaja, koska tulkintamme perustuu omaan elämänkokemukseemme. Me otamme tarinan omaksemme sekä sijoitamme siihen muistomme, kokemuksemme ja haavamme, jotta voimme ymmärtää sitä. Sen jälkeen tarinasta tulee osa meitä ja meistä tulee osa tarinaa. Tarina, jonka joku on kirjoittanut, äänittänyt tai kuvannut pienessä yksiössään kärsiessään univaikeuksista, saattaa muuttaa jonkun toisen elämän. Vaikutus voi olla joko hyvä tai huono. Tarina saattaa jäädä positiivisella tavalla vaivaamaan lukijaa ja sen vaikutuksesta lukija saattaa esimerkiksi tehdä jatkossa ekologisempia valintoja käydessään ruokakaupassa, mutta samaan aikaan tarina voi saada lukijan tuntemaan olonsa rumaksi ja riittämättömäksi.

Vastuu on sekä sisällön tuottaneella henkilöllä että kuluttajalla. Sisällöntuottaja ei saa esimerkiksi loukata ketään tai ylittää sananvapauttaan, mutta myös kuluttajalla on vastuu omasta itsestään. Tarinat tunkeutuvat ihollemme ja samalla lailla me tunkeudumme tarinoiden iholle.

Uskallan väittää, että kertomukset ovat yksi vahvimmista tekijöistä, kun puhutaan identiteetin rakentumisesta. Kuten Lise Myhren sarjakuvassa ja Jani Kaaron kolumnissa todetaan, tarinoilla on meihin valtava vaikutus. Emme vain jätä tarinoita jälkeemme tuottamalla niitä eri tavoin, vaan kulutamme niitä eri muodoissa läpi elämämme. Ei ole ketään ilman kertomuksia.

Kaikki tekomme ja ennen kaikkea se, miten teemme, liittyy jollain tapaa tarinoihin. Vaikka kirjoittaisimme miten objektiivista tutkimusta tahansa, kerromme samalla jotain itsestämme. Aina sitä ei ole helppo huomata, mutta meidän tarinoillamme on vaikutus. Siksi jokaisen on syytä miettiä, millaisia tarinoita haluaa vaalia ja mitä haluaa muistaa. ”Emme pääse myyteistä eroon, siksi on tärkeää valita myytit oikein”, Kaaro toteaa kolumninsa otsikossa.

Oleellista on myös se, miten ha­luamme tulla muistetuiksi. Unohdus on väistämätöntä ja ennen pitkää myös David Bowie, Toni Morrison ja Michael Jackson unohtuvat, mutta ennen kaikkea meistä ja identiteetistämme tullaan muistamaan se, millaisia kertomuksia jätämme jälkeemme. Tärkeää on se, mitä saamme ihmiset tuntemaan, koska heidän tarinansa meistä perustuvat siihen, olemmeko jättäneet heihin ikävän, vihan vai rakkauden muotoisia jälkiä. Merkittävät saavutuksemme ja jopa identiteettimme ovat unohtuvaisempia kertomuksia kuin tarinat siitä, millaisia tunteita olemme toisissa herättäneet.

Sekä pahinta että parasta kertomuksissa on, ettei niillä ole välttämättä mitään tekemistä oikeiden tapahtumien kanssa. Muisti on petollinen, sillä saatamme unohtaa jotakin hyvin oleellista ja toisaalta taas voimme muokata muistojamme haluamaamme suuntaan. Jatkuvalla syötöllä eteemme ilmaantuvat kertomukset voivat olla täyttä valetta, mutta silti ne saattavat vaikuttaa meihin. Toisaalta voimme tehdä tarinastamme omamme toisten tarinoiden avulla ja sitä kautta rakentaa omaa identiteettiämme. Hyvässä ja pahassa kertomukset ovat identiteettimme kulmakiviä.

Kolumninsa lopussa Jani Kaaro korostaakin, että ”tarvitsemme myyttiä, joka perustuu yhteiseen hyvään”.

Olen samaa mieltä ja uskon, että koska emme voi paeta kertomuksia, meidän on vaalittava hyviä tarinoita. Kyse ei ole siitä, että faktat ja ikävät asiat tulisi unohtaa, vaan siitä, millaisten kertomusten, tarinoiden ja myyttien haluamme vaikuttavan identiteettimme. Meillä on identiteettimme ja siksi meillä on myös valtaa.