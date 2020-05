Pakko myöntää, että poliisisarja kahden nuorukaisen oudosta katoamisesta ja pienen yhteisön salaisuudesta ei saa odottamaan suuria. Varsinkaan, kun sen keskeinen roolihahmo on eronnut, umpimielinen ja läheissuhteet työnarkomanialla tärvellyt keski-ikäinen poliisimies.

Näitä surkimuksia on nähty kyllästymiseen saakka.

Kuluneelta kuulostavalla Mystery Roadilla (2018) on kuitenkin eräs, pohjoiseurooppalaisessa sarjatarjonnassa suorastaan kutkuttava puolensa. Se sijoittuu Australian tuntemattomille takamaille ja sivuaa tär­keää yhteiskunnallista teemaa, Australian valtaväestön ja sorretun alkuperäisväestön suhdetta.

Australian yleisradion tuottaman sarjan päähenkilö, viisikymppinen Jay Swan (Aaron Pedersen) on aboriginaali ja etevä rikospoliisi muttei kotonaan oikein missään. Valtaväestölle Swan on lähtökohtaisesti aina toinen, ja ”omien” joukossa hän on epäilyttävä takinkääntäjä, ellei jopa järjestelmän lakeija.

Swanin kaksinkertainen ulkopuolisuus korostuu Mystery ­Roadissa, sillä se on sijoitettu maan luoteiskolkkaan Kimberleyn alueelle, jossa aboriginaaleja on asukkaista 40 prosenttia. Se on paljon, sillä koko maassa heitä on vain kolmisen prosenttia.

Pahaa pidätellään kuusiosaisessa Mystery Roadissa pitkään, sillä sen puoliväliin mennessä ei ole varmuutta edes rikoksesta.

Kuvitteelliseen Pattersonin pikkukaupunkiin työkomennuksen saanut Swan yrittää vain selvittää, ovatko karjatilalta oudosti kadonneet nuoret apumiehet – toinen on paikallinen ab­originaali – päätyneet väkivallan uhreiksi. Ja jos, niin miksi?

Siksi toiminnallista jännitystä on vain nimeksi – ja vastapainoksi sitäkin enemmän kohtaamisia, vihjailuja ja viipyileviä tunnelmia sekä vaikuttavia kuvia savannimaisista maisemista.

Puolentoista Suomen kokoisen Kimberleyn luonto onkin melkein yksi roolihahmoista, vaikka puoliväliin mennessä ei nähdä yhtään emua, kengurua tai vompattia. Ja se sarjan ainoa dingo on aboriginaalien vaikuttajaa näyttelevä Ernie Dingo.

Verkkaista ja loppua kohti tiivistyvää sarjaa kannattelee myös Swanin paikallinen työpari, häneen työmenetelmiinsä epäilevästi suhtautuva ja viiltävästi sanaileva ylikonstaapeli Emma James (Judy Davis).

Mystery Road, C More.