”Stalin on oopiumia Venäjän kansalle”, Jukka Mallinen kiteyttää.

Runouden kääntäjä ja salakuljettaja on seurannut itänaapuria tiiviisti siitä lähtien, kun meni Moskovaan opiskelemaan vuonna 1972.

”Putinilla on vielä matkaa Staliniksi, vaikka hän onkin itsevaltainen hallitsija. Mutta Stalin-hurmos on hypnotisoinut ihmiset siellä. Surullista, koska sellainen silmien sulkeminen pitää Venäjän umpikujassa erillään muusta maailmasta”, Mallinen täsmentää.

Vasen kiinnosti Mallista 1960-luvulla, kuten monia muitakin. Sitä lietsoi lännen uusvasemmistolaisuus eikä itä.

Mallinen mainitsee esimerkiksi länsisaksalaisen aktivistin Rudi Dutschken, teinien suosiman filosofi Herbert Marcusen ja amerikkalaisia, kuten bändit Country Joe and the Fish ja Fugs ja beat-kirjallisuuden.

”Se oli ajan henkeä ja sukupolvikapinaa sotaveteraani-isiä vastaan.”

Se henki vei Mallisen opiskelemaan kirjallisuutta Moskovan yliopistoon. Neuvostoliiton todellisuus karisti kommunismin ihailun, mutta toi tilalle maanalaisen kulttuurin, musiikin mutta etenkin kirjallisuuden.

”Filologinen tiedekunta oli jo silloin ihan dissidenttinen. Tukevaan itäsaksalaiseen Erika-kirjoituskoneeseen voi panna neljä hiilipaperia, joten kerralla sai naputettua viisi kopiota. Suositun teoksen sai lainaan yöksi, kun seuraavana päivänä vei takaisin neljä kopiota. Yhden sai pitää.”

Mallisen piireissä kuunneltiin pikemmin alamaailman lauluja kuin rockia. Sanoitukset kertoivat romanttisesti alamaailman rikollisista, joita ei virallisesti ollut olemassa. Leningradilainen Arkadi Severny oli suosittu.

Koko 1980-luvun Mallinen teki töitä idänkaupassa. Päivisin hän myi tavaraa liituraitapuvussa, mutta iltaisin hän vaihtoi farkkuihin ja sukelsi kellareiden alakulttuureihin. Jo opiskeluaikoina Mallinen oli alkanut salakuljettaa underground-kulttuuria Suomeen.

”Suomessa julkaistiin Aleksandr Solženitsynin ja muiden poliittisia tekstejä, mutta runoutta ja muuta taidetta ei juuri tunnettu. Ruotsissa käännettiin Joseph Brodskyn runoja jo 1970-luvun alussa, mutta meillä hän tuli tunnetuksi vasta Nobelin myötä.”

Runouden salakuljettaminen kuulostaa romanttiselta samaan tapaan kuin alamaailmasta kertovat iskelmät, mutta ei se Mallisen mukaan ollut kovin vaarallista.

”Poliittisten dissidenttien [toisinajattelija] kanssa kaveeraamisesta olisi tullut nopeasti loppu. Nämä olivat kellarineroja, joita systeemi ei pitänyt kovin vaarallisina. Eikä liikeväkeä juuri tarkastettu rajalla. Minulla oli kasetteja taskussa ja kirjallisuutta myyntiesitteiden seassa.”

Kun Mallinen suomensi Kalenteri 1986 -antologiaan muun muassa Eduard Limonovin runoja, silloin häntä pelotti vähän. Hän olisi saattanut menettää viisuminsa ja joutua etsimään muita töitä. Vientityöt kuitenkin loppuivat vasta muutama vuosi myöhemmin, kun Neuvostoliitto alkoi romahtaa.

Siitä pitäen Mallinen on tehnyt kulttuurityötä, edelleen Venäjän parissa. Hän on suomentanut, kirjoittanut esseitä, johtanut Suomen instituuttia Pietarissa ja toiminut Pen-klubin puheenjohtajana.

Mallinen on käynyt ahkerasti Venäjällä erilaisissa tapahtumissa, suunnilleen kerran vuodessa Moskovassa ja Pietarissa tiheämmin. Hän kuuluu Venäjän kirjallisuuspiireihin melkein kuin paikalliset.

”Venäjän valistunut älymystö on surullisessa tilassa ja nykykirjallisuus on seisahtunut. Monet kirjailijat, taiteilijat ja elokuvantekijät ovat lähteneet maasta. Kiinnostavin venäläinen kirjallisuus syntyy nyt Tallinnassa, ­Riiassa, Berliinissä, Tel Avivissa ja New Yorkissa.”

Korona on tietysti katkaissut vierailut ulkomaille, mutta Mallinen seuraa Venäjää edelleen. Ainakin yhden kiinnostavan asian hän on huomannut pandemian aikana.

”Putin on siirtänyt vastuun koronan hoidosta kuvernööreille. Siksi hän on joutunut antamaan myös valtaa paikallishallinnoille. Jos kuvernöörit pelaavat oikein ja onnistuvat pitämään sen vallan myös jatkossa, se voisi muuttaa Venäjää, lisätä federalismia, ehkä jopa demokratiaa.”