The Square -elokuvassa irvaillaan Ruotsin taidemaailmalle ja eliitin kaksinaismoralismille. Kuva: Platform Production

Ruotsalaisohjaaja Ruben Östlundin luulisi seuraavan sormet syyhyten kotimaansa koronakuukausia.

Östlund on kuvannut elokuvissaan ruotsalaisuutta ja koko hyvinvointiyhteiskuntaa johdonmukaisen armottomasti.

Östlundin viimeisin ja menestynein elokuva The Square irvailee taidemaailmalle ja eliitin kaksinaismoralismille.

Tanskalainen Claes Bang näyttelee museonjohtajaa, joka kadottaa hetkessä humaanit ajatuksensa, kun hänen lompakkonsa ja kännykkänsä varastetaan.

Elokuvan nimi, Neliö, tulee tilateoksesta, jonka sisällä ihmisten on tarkoitus kohdata toisensa silmästä silmään.

Östlund oikeasti toteutti vastaavanlaisen teoksen ennen elokuvan tekemistä yhdessä taiteilija Kalle Bomanin kanssa. Muun muassa tästä kerrotaan ranskalaisessa dokumentissa, jossa käydään läpi The Square -elokuvan syntyä ja itse elokuvaakin.

Dokumentti on poikkeuksellisen kiinnostava lajissaan, sillä Östlund on ravistanut elokuvan kerronnallisia konventioita, kansainvälisestikin. ”En usko sankareihin. Kaikissa on sankaruutta ja heikkoutta”, hän sanoo dokumentissa.

Östlundia kiehtoo juuri heikkous, myös katsojien, joita hän suorastaan piinaa: ”Mielenkiintoni herää, kun ihmiset alkavat käyttäytyä tosi typerästi.”

Dokumentti huipentuu elokuvan tapaan kohtaukseen, jossa ”apinamies” hyökkää näyttely­avajaisten kutsuvieraiden kimppuun. Apinoihin erikoistunut näyttelijä Terry Notary kertoo yhteistyöstään ohjaajan kanssa.

