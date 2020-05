Näyttelijä Pihlan (Laura Birn) ja kirjailija Eeron (Tommi Korpela) parisuhde on tukahtumassa. Kuva: Peter Flinckenberg / Bufo

Tyhjiö ★★★★

Suomi 2018

TV1 klo 20.55 ja Areena (K12)

Näyttelijä Pihla Sucksdorff etenee urallaan ahkeralla työllä ja pyrkien pitämään arvoistaan kiinni. Kahdesti Finlandia-ehdokkaana ollut kirjailija Eero Kaila rimpuilee pitkittyneessä luomiskriisissään.

Pärjäävän naisen ja alamäkisen miehen taiteilijaliittoa on käsitelty monet kerrat, Hollywoodkin esimerkiksi neljällä eri vuosikymmenellä A Star is Born -menestyselokuvassa, jonka juonikehys on vakiintunut viihdekliseeksi.

Yksi Tyhjiö-elokuvan ansioista on tämän tutun asetelman murtaminen monisyiseksi, suomalaiseen nykytodellisuuteen ankkuroituvaksi taideteokseksi.

Elokuvaksi, jossa tragedia ja satiiri lomittuvat ilman tähti on syntynyt -tarinoiden moraalin tai onnellisen lopun vaateita: elämä kun yleensä vain tuppaa menemään toisin.

Aiemmissakin töissään sukupuoliroolien muutoksia ja valta-asetelmia tutkinut kirjoittajaohjaaja Aleksi Salmenperä jatkaa teeman parissa tavalla, jossa tosi ja kuvitelma sekoittuvat ja hämmentävät.

Tyhjiö alkoi projektina hahmottua, kun Salmenperän pitkään valmistelema toinen elokuvahanke ei saanutkaan kaipaamansa rahoitusta. Pääosiin aiotut Laura Birn ja Tommi Korpela ja moni muu olivat kuitenkin valmiita vaikka talkootöihin uuden aiheen parissa. Näin tehtiin: elokuvaa kirjoitettiin ja kuvattiin muiden töiden lomassa monen vuoden ajan. Yleltä saatiin sitten loppurahoitus.

Käsikirjoitukseen sovitettiin Birnin raskaus. Kohtaukset, joissa hänen roolihahmonsa puhuu haastattelussa näyttelijäntyöstä tai juttelee kitkeröityneen kollegan (Minna Haapkylä) kanssa äitiydestä, peilaavat autenttisesti ajassa käytyä julkista keskustelua. Osa elokuvan materiaalista onkin aidosti dokumentaarista.

Korpelan kirjailija ei kykene omilta kriiseiltään tukemaan kumppaniaan. Parisuhde tukahtuu ailahteluun, ja kustantajaa koetellaan. Työn sujumattomuutta kaikilta pimittävä kirjailija matkaa lappilaisen kollegan (Hannu-Pekka Björkman) luokse, mikä johtaa yhteen elokuvan ratkaisevista juonenkäänteistä.

Cameorooleja on runsaasti. Liekö inhimillistä ja tarkoituksellistakin, jos katsoja aprikoi fiktiivisten tapahtumien tai henkilöiden mahdollista todenmukaisuutta.

Viittaavatko elokuvantekijät omiin läheisiinsä tai taiteilijapiirien salaisuuksiin? Vai leikittelevätkö he ilkikurisesti katsojan uteliaisuudella ja käsistä karkaavalla mielikuvituksella? Kevyt jossittelu pitää kutkuttavasti varpaillaan.

Julmankin ironian takaa välittyy raastavaa kipuilua ihmisten ja perhesuhteiden uupumisista sekä taiteellisen työn turhautumisista.

Mustavalkokuvaus vaihtuu värilliseksi jaksoissa, joissa nähdään elokuvaa elokuvassa.