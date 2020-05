Etenkin Roy Grace -dekkareistaan tunnettu Peter James kirjoittaa myös kummitustarinoita, jotka perustuvat hänen omiin kokemuksiinsa. Sellainen on esimerkiksi Kirottu talo (The House on Cold Hill, suom. Sirpa Parviainen, Minerva, 2016).

Kirottu rakennus on bestselleristin entinen kotitalo. Yliluonnolliset ilmiöt alkavat ”tuntua lähes epämukavan todellisilta”, kustantaja lupaa. ”Modernin kummitustarinan luettuaan ei halua sammuttaa yölamppua.”

Juoni etenee kustantajan tiedotteen mukaan näin:

Brightonilainen Ollie Harcourt toteuttaa elämänikäisen unelmansa ja ostaa vanhan kartanon. Ollien vaimo Caro ja 12-vuotias Jade-tytär eivät ole yhtä varauksettoman onnellisia maaseudulle muutosta, etenkin kun valtava talo on pahasti rapistunut ja hintavan remontin tarpeessa.

Heti muuton jälkeen alkavat oudot ilmiöt. Ensin vain Jaden ystävätär näkee videopuhelun aikana ruudultaan Jaden takana seisovan vanhan naisen, vaikka tyttö vakuuttaa olevansa huoneessaan yksin. Pian naishahmo ilmestyy muillekin, ja yhä oudompia asioita alkaa tapahtua.

Eräänä päivänä puutarhassa kävelevä Caro säikähtää nähdessään kahdet tuijottavat kasvot yläkerran ikkunassa. Kun perhe alkaa tutkia asiaa tarkemmin, huonetta jonka ikkunaan hahmot ilmaantuivat, ei näyttäisi olevan olemassakaan.

On selvää, etteivät Harcourtit asu taloaan yksin. Ja että heitä ei sinne haluta.