Tämä kirja vie mennessään. Ruotsalaisen Alex Schulmanin Polta nämä kirjeet (Otava, suom. Jaana Nikula) on kiehtova sukellus hänen kuuluisien isovanhempiensa menneisyyteen, josta paljastuu elämänmittainen salaisuus: kolmio­draama ja rakkaus, joka ei koskaan kuole.

Romaanissa Schulman palaa myös omaan lapsuuteensa muistellen isovanhempiensa luona vietettyjä päiviä. Monet lapsuuden hetket avautuvat hänelle nyt uudella tavalla. Isoäidin surullisuus, isoisän viha ja ankaruus sekä jotkut täysin käsittämättömät kiukunpuuskat, joita Schulman on saanut lapsena vierestä todistaa, mutta ei ole ymmärtänyt oudon käytöksen syitä, saavat viimein merkityksensä.

Hyvin surullinen rakkaustarina, jonka Schulman osaa kertoa ihailtavan herkästi, tarkasti, pelottomasti ja rehellisesti.

Nuoren tytön elämästä lempeästi

Rakkaudesta ja salaisuuksista kerrotaan myös Johanna Vuoksenmaan esikoisromaanissa Pimeät tunnit (Otava). Erään perheen elämästä sähkölakon aikana 1970-luvun Hämeenlinnassa kertova romaani keskittyy pääasiassa nuoreen Pauliinaan, jonka mieltä myllertävät rakastuminen vanhempaan poikaan ja omaan seksuaalisuuteen herääminen. Runsas tarina soljuu vaivatta eteenpäin. Vuoksenmaa kertoo tunnistettavasti ja lempeästi nuoren tytön elämään ja perheeseen liittyvistä tilanteista, tunnelmista ja ajatuksista.

Apua Espanjan-ikävään?

Tätä odotan: Nyt kun matkustaminen etelään on niin hankalaa tai jopa mahdotonta, voi Karoliina Timosen Suolaa iholla -romaanin (WSOY) avulla yrittää hellittää Espanjan-ikäväänsä. Se lupaa viedä romanttiseen Valenciaan ja taiteilija Joaquín Sorollan jäljille. Tiedossa on hullaannuttava tarina, jossa pohditaan rakkauden ja avioliiton kipeitäkin kysymyksiä. Viihteellinen kirja ilmestyy heinäkuussa. Ehkä se on juuri sopiva kesäpäivän seuralainen riippumattoon?

