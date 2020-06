Suuren mittakaavan ympäristötaideteoksista tunnettu taiteilija Christo kuoli sunnuntaina 84-vuotiaana kotonaan New Yorkissa. Hän syntyi Bulgariassa vuonna 1935, mutta asui Yhdysvalloissa.

Christo Vladimirov Javacheff teki suuren osan teoksistaan puolisonsa Jeanne-Claude Denat de Guillebonin kanssa. Denat de Guillebon kuoli vuonna 2009.

Christo Vladimirov Javacheff Kuva: Stefano Rellandini / Reuters

Parin tunnetuimmat teokset ovat erilaisiin kankaisiin paketoituja julkisia rakennuksia tai tiloja. Vuonna 1985 paketointiin Pont Neufin silta Pariisissa, kymmenen vuotta myöhemmin Berliinin valtiopäivätalo.

Christon kuolemasta kerrottiin taiteilijaparin Facebook-sivulla. Sen mukaan suunnitteilla olleen teoksen, Pariisin riemukaaren paketoimisen, on määrä toteutua syksyllä 2021. Alun perin teosta suunniteltiin tälle vuodelle, mutta sitä lykättiin koronaviruspandemian vuoksi. Riemukaari on tarkoitus päällystää hopeanhohtoisella kierrätyskankaalla.

Riemukaari-teoksen piti olla esillä yhtä aikaa Pariisin Pompidou-keskuksen laajan retrospektiivin kanssa. Pariskunnan Pariisiin liittyviä töitä esittelevän näyttelyn on määrä avautua heinäkuussa.

Portit-teos New Yorkin keskuspuistossa vuonna 2005. Kuva: Chip East / Reuters

Pompidou-keskuksen mukaan Christo oli taikuri tai lumooja, jonka rooli nykytaiteen historiassa on keskeinen.

”Christo oli suuri taiteilija, joka pystyi antamaan uutta syvyyttä arkiseen elämäämme”, keskuksen johtaja Serge Lasvignes sanoi uutistoimisto AFP:n saamassa lausunnossa.

Christon teoksia suunniteltiin tyypillisesti vuosia.

Lupaprosessit veivät aikaa, eikä lupaa läheskään aina lopulta saatu. Teokset olivat työläitä ja kalliita pystyttää, ja yleensä esillä vain lyhyen aikaa. Työtapa kuitenkin sopi Christolle.

”Luullakseni olisi hyvin tylsistyttävää työskennellä niin kuin monet taiteilijat työskentelevät”, hän sanoi New York Timesille vuonna 2014.

Lontoon Hyde Park vuonna 2018. Kuva: Henry Nicholls / Reuters

Rakennusten paketoinnin lisäksi taiteilijapari esimerkiksi ympäröi Floridassa saaria kelluvalla vaaleanpunaisella materiaalilla.

”Taiteessa on kyse mielihyvästä. Visuaalinen mielihyvä on erittäin tärkeää: hyvin virkistävää, hyvin vangitsevaa”, Christo kuvaili New York Timesissa vuonna 2016.

Teoksiin ei haluttu sponsorirahaa, vaan niitä rahoitettiin myymällä esimerkiksi Christon luonnoksia, kollaaseja ja litografioita.

”Maksamme omilla rahoillamme. Nämä projektit ovat lähtöisin meistä. Kukaan ei pyytänyt niitä. Kukaan ei pyytänyt meitä paketoimaan valtiopäivätaloa. Päätimme tehdä juuri sitä, mitä itse haluamme”, Christo sanoi Lontoossa vuonna 2018 uutiskanava CNN:n mukaan.

Suomessa Christon taidetta on 2010-luvulla esitellyt ainakin Porin taidemuseo.