Yhdysvaltain musiikkiteollisuus pysähtyy päiväksi tiistaina 2. kesäkuuta. Lakon tarkoituksena on saada koko musiikkiala esittämään yhteisrintamassa vastalauseensa Yhdysvalloissa esiintyvää rasismia ja poliisin mustia kohtaan harjoittamaa väkivaltaa vastaan, kirjoittaa elokuva-alan julkaisu Variety.

Alkusysäyksensä mielenilmaus sai George Floydin kuolemasta. Floyd sai surmansa 25. toukokuuta Minneapolisissa pidätystilanteen yhteydessä. Moni kadulla kulkija kuvasi videolle, kuinka poliisi esti Floydia hengittämästä.

Kymmeniä levy-yhtiöitä ja joukko artisteja on nyt lähtemässä mukaan mielenilmaukseen, jota kutsutaan nimellä Black Out Tuesday. Joukkoja on kutsuttu mukaan sosiaalisessa mediassa tunnisteella #theshowmustbepaused, ”show’n on tauottava”. Mukana ovat suurista levy-yhtiöistä esimerkiksi Universal Music Group, Warner Music ja Sony Music, Capitol sekä konserttijärjestäjä Live Nation.

Columbia Records oli yksi ensimmäisistä yhtiöistä, jotka olivat heti viime viikolla osoittamassa tukeaan mustille.

”Seisomme yhteisrintamassa mustien yhteisön kanssa ja vastustamme kaikenlaista rasismia, kiihkoilua ja väkivaltaa”, kirjoitti Columbia Recordsin johtaja Ron Perry Instagramissa. ”Meidän on käytettävä meille suotua ääntä ja kyseenalaistettava kaikkialla ympärillämme näkyvä epäoikeudenmukaisuus”, hän jatkoi.

Universal siteerasi Instagramissa julkaistussa kannanotossaan Martin Luther Kingiä: ”Tulee aika, jolloin vaikeneminen on petos.” Yhtiö jatkoi: ”On sinun vastuullasi korottaa ääntäsi, jotta saadaan aikaan muutos. Sen hetki on nyt.”

Myös Sony otti Instagram-tilillään kantaa päivänpolttavaan kysymykseen. Sony Music on yksi Yhdysvaltain vanhimmista levy-yhtiöistä. Vuonna 1889 perustetun firman artisteja ovat esimerkiksi Beyoncé, Lil Nas X, Tyler, the Creator ja Polo G.

Sittemmin protestiin on liittynyt yhä lisää yhtiöitä ja myös yksittäisiä artisteja. Esimerkiksi Warner Records ilmoitti omassa julkilausumassaan. että he ovat mukana tiistain protestissa ja tukevat näin omia työntekijöitään, artistejaan ja kansainvälistä musiikkiyhteisöä. Samalla yhtiö kuitenkin muistutti, että tiistain protestissa on kyse vain yhdestä päivästä ”Olemme sitoutuneet jatkamaan taistelua, jotta saadaan aikaan aito, oikea muutos.”

Yhtiö ilmoittaa käyttävänsä päivän sen pohtimiseen, mitä he voivat yhtiönä tehdä muutoksen eteen käytännössä.

Interscope Records puolestaan ilmoitti, ettei se aio julkaista koko 1. kesäkuuta alkaneella viikolla lainkaan uutta musiikkia. Se aikoo lahjoittaa rahaa hyväntekeväisyysjärjestöille, jotka työskentelevät sosiaalisen yhdenvertaisuuden parantamiseksi.

Interscopen artisteihin kuuluu muun muassa räppäri Dr. Dre. Tämä keskusteli Apple Musicille tehdyssä Lil Waynen haastattelussa Floydin kuolemasta ja kertoi, että tilanne on hämmentävä, mutta viimein näyttäisi jotain tapahtuvan.

”Minusta tuntuu siltä, että nyt todella tapahtuu jotain. Ainakin olemme nyt tilanteessa, jossa voimme alkaa puhua siitä, kuinka tämä saadaan loppumaan. Luulen, että tämä on se hetki, sillä näen myös valkoisia osoittamassa mieltään. Se on hyvä asia.”

Tukensa Black Lives Matter -liikehdinnälle ovat osoittaneet omilla sosiaalisen median tileillään myös elokuva-alan striimausjätit kuten Netflix, HBO, Amazon ja Paramount. Youtube on ilmoittanut lahjoittaneensa miljoona dollaria sosiaalisen yhdenvertaisuuden tukemiseen.