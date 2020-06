Meri-Rastilan rantametsässä tapahtuva Planty käsittelee ihmisen suhdetta luontoon. Ada Halosen, Anttoni Halosen, Ella Lahdenmäen, Petra Leinon, Anders Sundströmin ja Soile Voiman muodostama Aww-työryhmä pohtii esityksessä, onko meidän mahdollista kokea empatiaa muita kuin kaltaisiamme kohtaan. ”Päädymmekö vain luomaan loputtomasti kuvaa itsestämme sen sijaan, että loisimme aidon yhteyden eri lajien välille”, työryhmä kysyy tiedotteessa.

Plantyn ensi-ilta on 10.6. Tarkka kokoontumispaikka ilmoitetaan osallistujille myöhemmin. Esitykseen on vapaa pääsy, mutta ilmoittautuminen on sitova. Työryhmä kertoo tiedotteessa, ettei esitys ole esteetön. Sen aikana kuljetaan metsässä noin kolme kilometriä, joten asianmukaiset vaatteet ja kengät ovat tarpeen. Esitykseen on myös säävaraus.