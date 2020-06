Dokumentti Blackribbon – pimeyden runoilijat kertoo samannimisen bändin muusikoista. Se ei kuitenkaan ole bändidokumentti, vaikka sellaista kokoonpanon kitaristi Jesper Norkko vanhalle tuttavalleen, dokumentaristi Charlotte Lindroosille ehdottikin.

”En saanut kiinni siitä, millainen se olisi ja miksi”, Lindroos kertoo nyt.

Hän kävi kuitenkin tapaamassa neljää miestä viime kesänä, kun nämä olivat palaamassa Suomen-keikoilta takaisin kotimaahansa Ruotsiin.

”Kun näin ne ihmiset ja kuulin niiden tarinat, ajattelin, että joo, tässä on jotain.”

Blackribbonin päähahmo on bändin toinen ruotsinsuomalainen jäsen, laulaja-kitaristi Jari Salonen. Kasvotatuointeja kantava mies kertoo, kuinka joutui lapsena pakenemaan kirveellä uhannutta isäänsä. Eikä aikuisuuskaan ole ollut aina seesteistä: vuonna 2015 Salonen vietti kaksi viikkoa koomassa yli­annostuksen takia.

Ylelle työskentelevä Lindroos on aiemmalta ammatiltaan so­siaalityöntekijä. Hän on jatkanut samojen aiheiden parissa. Lindroosin edellinen dokumentti Piikki sydämessä (2018) kertoi äideistä, jotka antoivat lapsensa huostaan, ja sitä edellinen The HEROin Me (2015) kertoi heroiiniriippuvaisesta Tonystä. Jesper Norkko teki molempiin musiikit.

Lindroos on pysynyt yhteydessä edellisiin päähenkilöihinsä. ”Olen kiinnostunut heistä ja välitän heistä ihmisinä, en vain päähenkilöinä tai hahmoina”, Lindroos sanoo.

Hän haluaa kertoa nimenomaan selviytymistarinoita. Blackribbonissakin ongelmat ovat enimmäkseen takanapäin, niin Norkko kuin Salonenkin ovat kuivilla.

Salonen nähdään laittamassa ruokaa perheelleen ja pelleilemässä lastensa kanssa. Hänet nähdään kuitenkin myös keikkapaikan takahuoneessa vetämässä viiniä, ja kameran edessä tehdyssä haastattelussa hän vaikuttaa päihtyneeltä.

”Eivät he pyhimyksiä ole”, Lindroos kuittaa.

Blackribbon sai yllättäen vauhtia pian sen jälkeen, kun Lindroos oli ensimmäistä kertaa tavannut bändin jäsenet. Yksi tuottaja Staffan von Martensin toisista projekteista viivästyi, joten dokumentille avautui viime syksynä aukko. Kuvaukset piti aloittaa nopealla ­aikataululla.

”Sanoin, että voin kuvata ­aikaisintaan joulukuussa ja leikata tammi–helmikuussa. Ja niin se meni”, Lindroos kertoo.

Kuvauspäiviä oli vain kuusi, yksi Suomessa ja viisi Ruotsissa, ja ne kestivät aamusta iltaan. Muutamaa kuukautta myöhemmin iso osa dokumenttiprojekteista oli jo jäissä koronan takia. ”Nyt olen onnellinen siitä aikataulusta. Enhän mä enää olisi voinut kuvata mitään”, ohjaaja sanoo.

Blackribbon – pimeyden runoilijat, Yle Teema & Fem klo 18.30 ja Yle Areena.