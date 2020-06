Omin sanoin

Berliini

”Hei, kukas sinä olet? Hauska tavata!”

Hillary Clinton, 72, kättelee ja tervehtii toimittajat pöydän ympärillä yksi kerrallaan.

Tämä haastattelu tehtiin helmikuun puolivälissä, ennen kuin koronavirus oli ajanut koko maailman poikkeustilaan.

Clinton oli tuolloin vieraana Berliinin elokuvajuhlilla, jossa hänestä kertova dokumentti­sarja Hillary sai Euroopan ensi-iltansa. Clinton antoi festivaalilla haastatteluja yhdessä dokumentin ohjaajan Nanette Bursteinin kanssa. Myös HS tapasi kaksikon.

Neliosainen Hillary-sarja tuli maanantaina 1. kesäkuuta nähtäväksi myös Suomeen. Kaikki jaksot ovat Yle Areenassa katsottavissa, ja TV1 esittää ne viikoittain ensi torstaista lähtien. Ylellä sarjan nimi on Hillary Rodham Clinton.

Dokumentti käy läpi Chicagossa 1947 syntyneen Hillary Rodhamin, myöhemmin Hillary Rodham Clintonin, koko tähänastisen elämän ja uran. Siinä riittääkin kerrottavaa.

Clinton opiskeli Yalen huippuarvostetussa lakikoulussa ja päätyi menestyksekkäälle asian­ajajan uralle jo 1970-luvulla. Parrasvaloihin hän nousi Yalessa tapaamansa Bill Clintonin kautta. Jälkimmäinen valittiin Arkansasin osavaltion kuvernööriksi 1979 ja vuonna 1992 hänestä tuli Yhdysvaltain presidentti. Demokraattien edustaja Clinton toimi presidenttinä kaksi kautta, vuoteen 2001 asti.

Sitä seurasi Hillary Clintonin oma vaikutusvaltaisen poliitikon ura, ensin New Yorkin senaattorina kahdeksan vuotta ja vuosina 2009–2013 presidentti Barack Obaman hallituksessa ulkoministerinä. Neljän vuoden takaisissa vaaleissa Clintonista tuli demokraattien presidenttiehdokas – mutta lopputulos tiedetään.

Hillary-dokumentti ei etene ­aivan kronologisesti, vaan sen punaisena lankana kulkee juuri vuoden 2016 presidentinvaalikampanja, jossa Clinton peittosi demokraattien vastaehdokkaansa Bernie Sandersin ja lähti taistoon republikaanien Donald Trumpia vastaan.

Clinton kertoo haastattelussa, että dokumentin alkuperäinen idea olikin tehdä elokuva tai sarja nimenomaan kampanjasta.

”Siitä oli olemassa yli 200 tuntia kuvamateriaalia. Minusta oli hyvä idea näyttää, millainen kampanjani oli kulissien takana ja kuinka ihmiset siinä työskentelivät. Nanette alkoi katsoa videoita läpi ja esitteli sitten minulle uuden ajatuksen elämäkertadokumentista”, Clinton sanoo.

Burstein sanoo kampanjan olleen ”historiallinen”, mutta halunneensa katsoa myös suurempaa kuvaa – koko Yhdysvalloista.

”Siksi halusin tuoda mukaan Hillary Clintonin koko elämän. Koska sen kautta pystyy ymmärtämään esimerkiksi feminismiliikkeen kaaren Yhdysvalloissa viidenkymmenen vuoden aikana. Sekä sen, kuinka Yhdysvalloista on tullut niin kahtia jakautunut maa, kuin se nyt on.”

Dokumentissa tuodaankin kerta toisensa jälkeen esille se, kuinka Clinton on elämänsä ­aikana joutunut kamppailemaan sukupuoleen perustuvaa vähättelyä, rakenteellista seksismiä ja sovinismia vastaan.

Ajat ovat nyt hyvin erilaiset kuin helmikuussa. Silloin ei vielä tiedetty, että koronapandemia tulisi sulkemaan koko maailman ja laittamaan maiden johtajat ennennäkemättömän kriisin eteen.

Mutta Yhdysvalloissa tuo johtaja on presidentti Donald Trump, ja siitä aiheesta Hillary Clintonilla riittää puhuttavaa.

Vaalikampanjassaan Clinton sai kokea henkilökohtaisesti, milta tuntuu olla Trumpin jatkuvan loanheiton kohteena.

Presidenttinä Trump on jatkanut samalla linjalla neljä vuotta. Jokapäiväistä valheiden ja solvausten heittelemistä Twitterissä, milloin poliittisia vastustajia, milloin mediaa, milloin ketä tahansa muuta eri mieltä olevaa kohtaan.

”Hän tekee niin, koska hän voi tehdä niin”, Clinton sanoo.

”Se on myös mestarillista harhautusta. Kaikki muu, mitä Trump tekee, peittyy sen alle, mitä hän sanoo Twitterissä. Ketä hän milloinkin haukkuu. Se on osa hänen strategiaansa, johon sosiaalinen media on täydellinen työkalu. Hänen faninsa rakastavat sitä, muut äimistelevät.”

Trumpin presidenttiys on tavallaan osa maailmanlaajuista ilmiötä. Yhä useammassa maassa valtaan ovat päässeet räyhäävät, oikeistopopulistiset johtajat. Brasiliassa on Bolsonaronsa, Unkarissa Orbáninsa.

Clinton sanoo seuranneensa kehitystä huolestuneena.

”Olen yleisesti optimisti, koska minusta se on parempi tapa elää. Mutta olen huolissani: rasististen ja populististen liikkeiden noususta, ääriajattelun noususta, autoritaaristen johtajien suosiosta. Sekä esimerkistä, jonka Trump on kaikkialle antanut: kuinka dominoida keskustelua kaikissa medioissa ja iskeä ihmisten pelkoihin ja epävarmuuksiin”, hän sanoo.

Populistit hyödyntävät näitä epävarmuuksia ja tarjoavat niihin helppoja ratkaisuja.

Seuraukset siitä voivat olla ihmis­oikeuksien kannalta vakavat. Se on nähty Yhdysvalloissakin, Clinton toteaa.

”Yksi helppo vastaus on käydä maahanmuuttajia ja pakolaisia vastaan, kuten Trump teki heti kampanjansa alussa. Äänestäjille sellainen voi vaikuttaa aluksi ihan järkevältä. Mutta sitten se johtaa siihen, että perheitä erotetaan ja lapsia laitetaan häkkeihin rajalla. Julmuudeksi julmuuden vuoksi.”

”Eikä hänellä ole mitään ratkaisuja asioihin, oli sitten kyse terveydenhuollosta, ilmastopolitiikasta, mistä tahansa. Kaikki on pelkkää tviittailua: ’olen tätä vastaan, tämä on inhottavaa, lopetetaan tämä!’ Trumpilla on autoritäärisen johtajan luonne, kuten Vladimir Putinilla. Hän haluaa vain yksinvaltaa ilman vastuuta”, Clinton sanoo.

Kaikkiaan Clinton sanoo olevansa ”absoluuttisen vakuuttunut”, että Trump täytyy korvata seuraavissa vaaleissa.

”Voimme selviytyä hänen tekemästään vahingosta, mutta se on paljon vaikeampaa, jos hän saa uudet neljä vuotta.”

Niin, nyt eletään Yhdysvalloissa myös vaalivuotta. Presidentinvaalit ovat marraskuussa. Haastattelua tehdessä demokraattien presidenttiehdokaskisassa oli vielä mukana esimerkiksi Bernie Sanders, jota kohtaan Clinton esittää dokumentissa myös rankkaa kritiikkiä.

Hän kuitenkin totesi haastattelussa tukevansa sataprosenttisesti demokraattien ehdokasta, oli se kuka hyvänsä. Nyt se on Joe Biden, mihin Clinton lienee tyytyväinen.

Sandersiin liittyen Clintonilla on antaa myös esimerkki siitä, kuinka sukupuoleen liittyvä vähättely näkyi hänelle viime vaaleissakin.

”Silloin lähti liikkeelle huhu, että olin kuolemanvakavasti sairas. Se johtui siitä, että olin sairastanut keuhkokuumeen ja näyttäydyin kerran huonovointisena. Se liittyi perinteiseen sukupuolistereotypiaan: nainen ei voi johtaa, koska ei ole tarpeeksi vahva. Bernie Sanders taas oli ollut sairaalassa viikon vakavan sydänkohtauksen vuoksi, mutta hänestä ei samanlaista huhua liikkunut.”

Hillary-dokumentin myötä Clinton haluaa välittää kaikille nuorille naisille selkeän viestin – älkää ottako oikeuksianne itsestäänselvyytenä.

”On lukuisia vallanpitäjiä, jotka haluavat kääntää kelloa taaksepäin. Ottaa pois kaiken, mitä tähän asti on saavutettu.”

”Olkaa valppaina.”