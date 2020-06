Käytössä on ollut täydellinen luku logoihin. 2020. Symmetrinen numero antaa eteenpäin katsovan tunteen, vaikka se olisi kamarijuhlien tai kansallisromanttisten näyttelyiden julisteessa.

Kesän 2020 piti olla erityisesti Helsingissä uusien tilaisuuksien aikaa – taidetta saaristossa ja musiikkia stadionilla.

Nyt näyttää siltä, että julisteet ja muut materiaalit voi säilyttää kovalevyllä, mutta taitto-ohjelmassa vaihtaa viimeisen nollan sijalle ykkösen. Hyvin moni kulttuuritapahtuma on siirtänyt ohjelmistonsa lähes sellaisenaan vuodella eteenpäin.

Sunrise Avenue lopettaa uransa remontista avatulla Olympiastadionilla, mutta Fairytale Gone Bad soikin viimeistä kertaa vuoden viiveellä.

Antti Tuiskun piti jatkaa keikkailuaan elokuussa samassa paikassa. Nyt Bailantaita lykätään kymmenen kuukautta.

Antti Tuiskun Bailantai-stadionkeikat on laitettu jäihin lähes vuodeksi. Kuvassa Tuisku Hartwall-areenalla joulukuussa 2019.

Hassisen kone tekee paluun vasta 41-vuotiaana, koska nelikymppiset Ratinan stadionilla menivät vähän rappiolle.

Mäntän kuvataideviikot siirsi vuodella eteenpäin koko näyttelynsä, joka ”tuo raikkaasti esiin nykytaiteen moninaisuuden”. Teema on edelleen erehtyminen.

Tulevissa tapahtumissa katsojalle riittää, että ne tapahtuvat. Ei tarvitse olla uusinta, juuri tätä hetkeä. Ajan henki on, että aika on hidastunut.

Ei haittaa vaikka tarjonta maistuu vähän mikrolämmitetyltä eilisen aterialta.

Kesällä 2021 koetaan monia täksi suveksi valmistettuja teoksia, joissa kuulee kaikuja ajalta ennen koronaa. Se voi olla katsojan kannalta virkistävää, koska koronateoksia tulee nähtyä kyllästymiseen asti.

Ainakin tapahtumien järjestäjät ehtivät valmistautua kilpailuun kävijöistä huolella. Voi olla, että jos 2020 on kulttuurissa henkäisytauko, seuraava vuosi on yhtä turboahdettua spektaakkelia.

Festivaali Sideways sai tärkeimpien pääesiintyjiensä kanssa sovittua, että keikat ovatkin Nordiksella vasta kesäkuussa 2021. Tilanne on festivaalin järjestäjille harvinainen, koska heillä on ohjelman runko varmistettuna ja ilmekin on valmis. Pitkän valmisteluajan voi hyödyntää vaikka alueohjelmaan tai ruokatarjoilun kehittämiseen.

Pääkaupungin suuri panostus, nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaalissa ylimääräinen aika käytetään tuotantoon. Kaikki julkistetut taiteilijat ovat sitoutuneet mukaan myös ensi vuonna. Uutta tekemistä tuottaa se, että osittain Vallisaaressa järjestettävässä tapahtumassa panostetaan myös virtuaaliseen biennaalikokemukseen.

Monessa taiteenlajissa vuosi on vain henkäys.

Myös Savonlinnan oopperajuhlat siirsi koko ohjelmistonsa vuodella. Heillä on luvassa ”uutuus”, joka ei hetkessä pilaannu:.

Kuningas Roger on valmistunut vuonna 1926 eli Suomen-ensi-illassa voi juhlia mysteeriteoksen 95-vuotisia.