Beethoven: Jousikvartetot. Mantovani: Beethoveniana. Kuss Quartet. Rubicon (8 cd). ★★★★

Beethoven: Jousikvartetot op. 130/133 ja 132. Tetzlaff-kvartetti. Ondine (2 cd). ★★★★

Kun maineikkaan 20-osaisen New Grove -musiikkitietosanakirjan päätoimittaja Stanley Sadie oli kuolemassa kotonaan als-tautiin, lontoolainen Chilingirian-kvartetti kiirehti paikalle. Vuoteen äärellä Sadien tajunnan hiipuessa yhtye soitti Ludwig van Beethovenin viimeisen jousikvarteton op. 135 hidasta osaa, Lento assai, cantante e tranquillo.

Samasta kvartetosta säveltäjä John Adams löysi aiheen täydelliseen pilaan. Adams lainasi scherzo-osan itsepäisen sävelkuvion orkesteriteokseensa Absolute Jest ja liioitteli sen jauhavaa liikettä koomisuuteen asti.

Viimeisen kvartettonsa finaalin otsikoksi Beethoven kirjoitti Vaikea päätös. Ensin kolmisävelinen kysymys yltyy yhä vaativammaksi: Täytyykö olla niin? Ja vastaukseksi kysymyksen sävelet kiepsahtavat hilpeästi ylösalaisin: Niin täytyy olla!

Ei tiedetä, onko kyseessä suuri eksistentiaalinen ongelma vai arkipäiväinen pila. Beethovenin koko tuotanto päättyy harmittoman kuuloiseen, taaksepäin klassismia kohti tähyilevään kappaleeseen.

Beethovenin 16 jousikvartettoa ovat kamarimusiikin kivijalka. Kuten viimeisestä kvartetostakin käy ilmi, teosten ulottuvuudet ovat valtavia, metafyysisistä syvyyksistä triviaaliin rallatukseen.

Beethoven remuaa, hohottaa ja äksyilee, mutta hetkessä saattaa vaipua puhtoiseen kauneuden palvontaan, tehdä hovikumarruksen (luultavimmin kieli poskessa) tai virittää pohjattoman surullisen melodian.

Vaikka kaikkea tuntuu olevan mahdottomuuksiin asti liikaa, musiikki voi puristua myös hyvin tiiviiksi tai rakentua lyhykäisen sävelmotiivin varaan. Olipa musiikki tuhlailevaa tai pelkistynyttä, esteistä piittaamaton tahto tuntuu ajavan sitä eteenpäin.

Berliiniläinen Kuss-kvartetti sai Tokion Suntory Hallin Beethoven-sarjaansa lainaksi neljä Stradivariusta. Viime vuonna tallennetuissa konserteissa sekoittuvat hetken huuma ja muutamat maneerimaiset korostukset kauniiseen sointikulttuuriin ja kunnioitettavaan turnauskestävyyteen.

Verrattaessa vaikkapa 1970-luvun Quartetto Italianon aristokraattiseen keskusteluun tai Vegh-kvartetin maanläheiseen luontevuuteen nykyinen kvartettisoitto lähenee nuorallatanssia tai extremeurheilua, hyvässä ja pahassa.

Ketteryys ja elohopeamainen vaihtelevuus ällistyttävät. Varsinkin nopeat tempot voivat olla äärimmäisiä. Beethovenin lukemattomia ja monentyyppisiä äkkikorostuksia ei yritetä jalostaa. Ne kiskaistaan napakasti.

Yhdistellään eri aikakausien esityskäytäntöjä. Suora, vibratoton ääni ei ole enää valikoitu ilmaisukeino, vaan osa peruskalustoa. Yhä useammin kuulee portamentoa, liukua sävelestä toiseen.

Kuss-kvartetin spontaanisuus on raikasta. Kyrmyniskaiset jankkaukset saavat eloa ja rytmit ilmaa.

Niiden rinnalla kuulee myös laskelmoituja tehoja. Äkillisiä voimistumisia edeltää lähes aina lyhyt, pidättelevä tauko. Vaihtuvia karaktäärejä korostetaan isoillakin tempon tai soinnin muutoksilla jatkuvuuden katkeamisen uhalla.

Ylimääräisenä numerona Kuss-kvartetti kantaesitti Bruno Mantovanin jousikvarteton nro 6 Beethoveniana. Siinä hauskasti pikakelataan Beethovenin kvartettojen teemoja vääristettyinä ja oudossa järjestyksessä.

Yksi modernin kvartettisoiton uusia piirteitä on solistisuus. Tetzlaff-kvartetti on hyvä esimerkki. Saumaton yhteissoitto saa voimakkaista eleistä persoonallista säteilyvoimaa. Yksittäiset soittajat tekevät esiintuloja, jollaisia on totuttu kuulemaan solistilta isossa salissa.

Jos Beethoven toi jousikvarteton ulos ”kamarista”, moderni kvartettisoitto on entistä enemmän isojen tilojen musiikkia. Kohteliaisuus ja kohtuullisuus saavat väistyä rouheamman ilmaisun tieltä.

A-molli-jousikvarteton op. 132 finaalissa Christian Tetzlaffin viulu vingahtelee voimallisesti. Toisaalta hidas osa, ”sairaudesta parantuneen pyhä kiitoslaulu Jumalalle”, soi sanomattoman hartaasti ja pitkät jännevälinsä kauniisti kantaen.

Igor Stravinsky piti Suurta fuugaa op. 133 absoluuttisesti ja ikuisesti nykyaikaisena. Tetzlaff-kvartetti luovii sen tolkuttomassa nuottiryteikössä absoluuttisella selkeydellä.

Kriitikon valinnat: Merkillinen yhteys vuosisatojen yli

Barbara Hannigan & Ludwig Orchestra: La Passione. Alpha. ★★★★★

Kylmät väreet kulkevat selkäpiissä, kun Luigi Nonon Djamila Boupacha, sopraano Barbara Hanniganin soolona laulama protesti ja valituslaulu vie suoraan kipeästi huokailevaan Joseph Haydnin sinfoniaan nro 49, lisänimeltään La Passione. Hanniganin johtama hollantilainen Ludwig Orchestra tempautuu syvälle Haydnin myrskyyn ja kiihkoon. Siitä jatkaa Gérard Griseyn ”kuoleman meditaatio” Quatre chants pour franchir le seuil. Tuntuu kuin muinaisesta hautakammiosta löyhähtelisi muumioituneita jäänteitä ja ikiajoiksi vangittuja henkiä. Hannigan sekä johtaa että laulaa. Syntyy merkillinen yhteys vuosisatojen yli.

Brahms: Sellosonaatit 1–2. Markus Hohti, Emil Holmström. Alba. ★★★★

Markus Hohdin sellon suolikielet ja Emil Holmströmin Bösendorfer vuodelta 1882 ovat vain osa tarinaa Johannes Brahmsin sellosonaateissa. Sello soi nasaalimmin ja karheammin kuin Anner Bijlsman, Pieter Wispelweyn ja Peter Brunsin suolikieliset sellot. Perioditulkinnat eroavat muissakin suhteissa paljon toisistaan. Hohti–Holmström-duon artikulaatio on aktiivista ja hengittävää. Brahmsin väitetty paksuus pyyhitään pois. Vibraton käyttö on harkittua. Romanttinen kuohu ja rakenteellinen lujuus elävät rinnan. Johtuuko äänityksestä vai yli-innokkaasta Holmströmistä, mutta sello jää paikoin pianon varjoon.

Petri Kumela: Small Creatures – A Musical Bestiary. ★★★★

Kun kitaristi Petri Kumelan tilaamia eläin­aiheisia miniatyyrejä pannaan 35 peräkkäin, syntyy mikromaailmassa operoiva suurteos. Levyn säveltäjistä kaksi kolmannesta on kotimaisia. Kissaa pienemmistä otuksista piirretyt luonnekuvat mönkivät, kiitävät, jököttävät, rapisevat tai ääntelevät enimmäkseen hiljaisesti. Ne myös brassailevat, kuten Jennah Vainion harakka Magpie Bones, joka viittaa fantasiaeläinnaamioihin. Kumela hallitsee luontevasti laajan kirjon soittotapoja, joilla loihditaan henkilökuvat siilistä, silakasta ja äärimmäisen uhanalaisesta aksolotlista karhukaiseen, maailman sitkeimpään eläimeen.

Vasks: Distant Light. Vadim Gluzman, RSO, Hannu Lintu. BIS. ★★★★

Latvialaisen Pēteris Vasksin Kaukainen valo on lujittanut parissakymmenessä vuodessa suosionsa uusien viulukonserttojen joukossa. Alku tuo mieleen Arvo Pärtin. Loputtomasti kasvavalla melodiallaan viulu tuntuu kurottavan kaukaisuuteen, ensin anovasti, vaativasti voimistuen, kuolemanvalssiksi yltyen. Hiljaisuuteen katkeavissa nousuissa Vadim Gluzman ja Hannu Linnun johtama RSO kiristävät intensiteetin lähes sietämättömäksi. Kesätansseja on kahden viulupelimannin huoleton välisoitto vastakohtana pianokvartetolle, jonka kansanmusiikkityyliset aiheet ajautuvat paatokselliselle törmäyskurssille.