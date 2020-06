Matti Raekallio on toiminut 13 vuotta pianomusiikin professorina maailman ehkä arvostetuimpaan musiikkiyliopistossa New Yorkin Juilliard Schoolissa.

Pianomusiikin professuurin täyttöprosessi on pitkittynyt koronatilanteen vuoksi Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa. Tämän vuoksi musiikin tohtori Matti Raekallio tulee hoitamaan professuuria yhdeksi lukuvuodeksi 2020–2021 kunnes täyttöprosessi saadaan päätökseen.

Pianomusiikin uutta professoria ei ole saatu rekrytoitua, sillä julkisia soveltuvuusnäytteitä ei ole tänä keväänä voitu järjestää koronatilanteen takia, Sibelius-Akatemian tiedotteessa kerrotaan.

Raekallio on toiminut viimeiset 13 vuotta maineikkaan New Yorkin Juilliard Schoolin pianonsoiton professorina. Hän on ensimmäinen suomalainen, joka on kutsuttu Juilliardin vakituiseksi professoriksi.

Vuosina 1996–2008 hän toimi professorina Sibelius-Akatemiassa ja vuosina 2005-2015 Hochschule für Musik und Theater Hannoverissa. Raekallio on myös kysytty opettaja kansainvälisillä mestarikursseilla ympäri maailmaa.

Matti Raekallio (s. 1954) kertoo olevansa tyytyväinen paluustaan Sibelius-Akatemiaan ja väläyttää, ettei olisi enää palaamassa Yhdysvaltoihin.

”Se oli ensimmäinen työpaikkani, ja mitä ilmeisimmin siitä tulee myös viimeinen. Aivan erityisen mieluista on ylipäänsä palata Suomeen. On helpottavaa asua taas maassa, johon voi samastua, jota johdetaan rationaalisesti ja jonka yhteiskunnalliset arvot ovat oikeansuuntaiset,” Raekallio sanoo Sibelius-Akatemian tiedotteessa.

Pianomusiikin professuuri sijoittuu ajalle 2020–2025. Professori työskentelee klassisen musiikin osastolla pianon, kitaran, kanteleen ja harmonikan aineryhmässä.