HS 20181212 Toimittaja Juhani Karila.

Netflixiin viime syksynä isolla metelillä saateltu The Dark Crystal: The Age Of Resistance on jäänyt Suomessa vähälle huomiolle.

Se ei ole ihme, sillä epätavallinen fantasiasarja on suunnattu ennen kaikkea jenkkiyleisölle ja siitäkin massasta aivan tietylle porukalle: 1980-luvulla nuoruutensa eläneille, joiden verkkokalvoille ovat palaneet ahdistavat kuvat vuonna 1982 valmistuneesta Jim Hensonin ja Frank Ozin elokuvasta The Dark Crystal.

On leffa toki näytetty Suomessakin, nimellä Tumma kristalli.

Aikanaan lippuluukuilla flopannut teos on sittemmin saavuttanut kulttiklassikon aseman. Muppetteja tekemässä olleet Oz ja Henson toteuttivat elokuvansa painajaismaisen näköisillä nukeilla.

The Dark Crystal kertoo Thra-nimisestä planeetasta, jota hallitsevat muualta saapuneet skeksikset. Lepraisten varisten näköiset raakkujat ovat kansanmurhanneet Thran alkuperäiset asukkaat, haltiaiset, miltei sukupuuttoon. Kaiken lisäksi skeksikset ovat nyysineet käyttöönsä planeetan elämän lähteen, Totuuden Kristallin.

Kymmenosainen, aikaan ennen elokuvan tapahtumia sijoittuva The Age of Resistance kunnioittaa esikuvansa henkeä.

Rouheaa ilmettä luodaan jälleen viitseliäästi piperretyillä nukeilla, mutta miljöötä elävöitetään myös aidoilla maisemakuvilla ja tietokonetehosteilla.

Lopputulos on esteettisesti erikoinen.

Silmiä hivelevää traileria ihasteltiin syksyllä tässäkin lehdessä, mutta itse sarja paljastaa, miten hassu parivaljakko kulmikkaasti elehtivät nuket ja sulava ­cgi-grafiikka lopulta ovat.

Tämän voi nähdä myös etuna. Omituinen tunnelma kuuluu erottamattomasti Hensonin ja Ozin keksimään maailmaan.

Lopputulos on siinäkin mielessä alkuperälleen uskollinen, että sarja ei sovi oikein kenellekään. Lapsille se on liian raju ja aikuisille naiivi. Niille valtavirran fantasiadiggareille, jotka eivät alkuteosta tunne, taika jäänee välittymättä.

Fanit ovat ottaneet elokuvan esiosan vastaan riemulla. Yleisesti sarjan pikkutarkkaa jälkeä on kehuttu, mutta toisaalta haltiaisia on pilkattu persoonattomiksi botox-naamoiksi.

Oli itse The Age Of Resistancesta mitä mieltä hyvänsä, niin on mahtavaa, että Netflix on uskaltanut saattaa valmiiksi näin epämuodikkaan hankkeen rahaa säästämättä.

Pelkästään sarjan ääninäyttelijöiden kaarti hengästyttää: mukana on pitkä liuta tähtiä Mark Hamillista Sigourney Weaveriin.