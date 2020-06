Churchill

Ensimmäisen maailmansodan aikaan 40-vuotias Winston Churchill työskenteli Britannian laivastoministerinä. Vuonna 1915 hänen ehdotuksestaan tehtiin Gallipolin niemimaalle maihinnousu, jonka tavoitteena oli kukistaa Ottomaanien Turkki.

Vajaan vuoden taisteluiden aikana kuoli 46 000 Britti-imperiumin ja Ranskan sotilasta, lopulta turhaan. Churchill sai syyt niskoilleen ja joutui siirtymään salkuttomaksi ministeriksi.

Tämä kaikki ohjaaja Jonathan Teplitzkyn olisi kannattanut tuoda katsojan tietoon elokuvansa Churchill aluksi. Muut kuin historian harrastajat ovat vähän hataralla pohjalla, kun Churchill (Brian Cox) kesäkuuhun 1944 sijoittuvassa avauskohtauksessa näkee mielessään hiekkarannan aaltojen värjäytyvän verestä punaiseksi.

Churchill lausuu: ”Siitä on nyt jo melkein 30 vuotta. Niin monta nuorta miestä... Mitä tuhlausta. En saa päästää sitä toistumaan.” Vastaavanlaisia turhan monisanaisia repliikkejä on historioitsija Alex von Tunzelmannin laatimassa käsikirjoituksessa paljon.

Tavatessaan kenraali Eisenhowerin (John Slattery) ja kenraali Montgomeryn (Julian Wadham) Churchill alkaa vaatia, että Normandian maihinnousu pitää suunnitella uusiksi. Kenraalit ovat puulla päähän lyötyjä.

Ja niin on vähän katsojakin. Esiin piirtyvä kuva legendaarisesta pääministeristä on niin erilainen kuin mihin on totuttu, että väkisinkin joutuu pohtimaan nähdyn historiallista paikkansapitävyyttä.

Ilmeisesti faktapohja on huono. Andrew Roberts, joka on kirjoittanut Churchillista ylistetyn yli 1 000-sivuisen elämäkerran, haukkui elokuvan lyttyyn. Hänen mukaansa esimerkiksi ydinkonflikti, Churchillin vastahanka Normandian maihinnousun suhteen, ei perustu todellisuuteen. Myös Churchillin ja hänen vaimonsa (Miranda Richardson) välille viritelty kriisi on ilmeisesti vetäisty hatusta.

Vaikka faktojen pyöristelyä pitäisi hyväksyttävänä keinona saada aikaan vetävä tarina, peruste ei tällä kertaa kanna. Elokuva junnaa paikoillaan seuratessaan aktiiviseen sodanjohtoon paluuta halajavaa Churchillia, eikä jumitilaa seuraava käänne ole niin vahva kuin tekijät ovat toivoneet.

Vuonna 2017 valmistui myös laadukkaampi Churchill-elokuva Darkest Hour. Siinä sota-ajan sanavalmiina pääministerinä nähtiin tunnistamattomaksi maskeerattu Gary Oldman.

Osaava Brian Cox on onneksi voinut esiintyä omana itsenään, mutta monissa kohtauksissa hän jää asioiden toistamisen tai ohjauksen teatraalisuuden vangiksi.