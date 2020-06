Oopperatalo Metropolitan sijaitsee New Yorkin Lincoln Centerissä. Talo laittaa ovet säppiin koko loppuvuodeksi.

New Yorkin ikoninen oopperatalo Metropolitan pysyy pimeänä vuoden loppuun saakka. Metropolitan ilmoitti peruvansa kaikki näytökset tulevalta syksyltä ja siirtävänsä tulevaisuuteen lukuisia tuotantoja koronaepidemian vuoksi.

Viimeinen yleisönäytös nähtiin Metropolitanissa 11. maaliskuuta. Tällä hetkellä suunnitelmissa on järjestää ensimmäinen sulun jälkeinen yleisönäytös uudenvuoden aattona. Näytöskatkosta tulee oopperatalon pisin yli sataan vuoteen.

Metropolitanin näyttämö mahdollistaa normaalioloissa seitsemän esitystä joka viikko, ja samanaikaisesti talossa pyörii neljä tai viisi eri tuotantoa.

”Metropolitanin kalenteri on suunnattoman monimutkainen kokonaisuus, joten meillä ei ole muita vaihtoehtoja kuin perua koko syksy”, oopperan pääjohtaja Peter Gelb sanoo uutistoimisto AFP:lle.

Ilmoitus kauden perumisesta tuli maanantaina vain viikkoa ennen kuin New Yorkin kaupunki aikoo avata asteittain toimintojaan täydellisen alasajon jälkeen.

Ensimmäisessä vaiheessa avataan vain kaikkein välttämättömimmät toiminnot, ja määräykset turvaväleistä pidetään yhä voimassa. Ensi viikolla toimintaansa saavat käynnistellä tehtaat, tukkuliikkeet ja jotkut vähittäiskaupat.

Yleisötilaisuudet on sallittu vasta sulun purkamisen neljännessä vaiheessa, eikä sen aikataulua vielä tiedetä.

”Yleisömme ja esiintyjiemme turvallisuus ja terveys ovat meille tärkeimmät asiat, eikä ole yksinkertaisesti mahdollista palata oopperataloon vielä syyskuun avajaisissa, jos ihmisiltä edellytetään yhä turvavälien ylläpitämistä”, Gelb perustelee päätöstä.

Metropolitanin typistetty aikataulu tarkoittaa, että esimerkiksi syyskauden avajaisiin suunniteltu Verdin Aida ja syksyn ensi-ilta, Prokofjevin Tulienkeli siirretään toistaiseksi määrittelemättömään tulevaisuuteen.

Käsillä on lähes 140-vuotiaan oopperainstituution vakavin kriisi.

Gelb kertoo New York Timesin haastattelussa, että Metropolitanin tulevaisuus tulee olemaan hyvin erilainen. Talo oli hienoisissa taloudellisissa haasteissa jo ennen koronaa, ja epidemiasta on laskettu koituvan instituutiolle noin sadan miljoonan dollarin eli 90 miljoonan euron tulonmenetykset.

Raskainta sulku on kuitenkin oopperan työntekijöille, esimerkiksi orkesterin ja kuoron jäsenille. Monet taiteilijat ovat ajautuneet vakavaan taloudelliseen ahdinkoon, sillä palkkaa ei ole maksettu maaliskuun jälkeen. Jotkut lomautetuista työntekijöistä ovat joutuneet luopumaan jopa kodeistaan, kertoo taiteilijoita edustava komitea.

Yhdysvaltain kongressin myöntämä avustus työttömiksi jääneille päättyy heinäkuun lopulla. Taiteilijoiden suurin pelko on, mitä sen jälkeen tapahtuu. Suurin osa Metropolitanin esiintyjistä on freelancereita, joiden muut tulonhankkimiskeinot ovat vähissä, kun kaikki esiintymisareenat on suljettu.

”Enää emme voi tukeutua siihen, mitä parhaiten osaamme tehdä: musiikkia”, esiintyjiä edustava komitea kirjoittaa kannanotossaan The New York Timesin mukaan.

Koronavirus on vaatinut Metropolitanin henkilöstön keskuudessa myös ihmishenkiä.

New York Times kertoo, että orkesterin pitkäaikainen viulisti Vincent Lionti, 60, sekä kapellimestari Joel Revzen, 74, ovat kuolleet koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.