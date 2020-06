Lähes 30 vuotta sitten julkaistu Muumipeikko ja pyrstötähti -animaatio saa uuden version, jonka ensi-ilta on elokuvateattereissa loppukesästä.

Uuden version tuottaa Antti J. Jokinen yhdessä alkuperäisen elokuvan luojan ja tuottajan Dennis Livsonin poika Tim Livson. Elokuvasta tehdään samalla kertaa suomen-, ruotsin-, englannin- ja japaninkieliset versiot.

Alkuperäinen elokuva Muumipeikko ja pyrstötähti on tehty vuonna 1992 japanilais-suomalais-hollantilaisena yhteistyönä. Animaatio perustuu Tove Janssonin samannimiseen kirjaan vuodelta 1946 sekä kirjaan sekä Lars Janssonin ja Dennis Livsonin ideaan.

Uudessa versiossa uutta on parempi laatu: animaation kuva on päivitetty nykyhetken elokuvastandardien mukaiseksi. Myös elokuvan äänimaailma on kokonaan uusi kappaleita ja dubbauksia myöten.

Elokuvan ääniohjaajia ovat suomenkielisessä versiossa Markus Bäckman ja ruotsinkielisessä Carla Rindell.

Suomenkielisessä versiossa ääninäyttelijöinä kuullaan muun muassa Jarmo Koskea, joka muistetaan parhaiten sarjasta Salatut elämät. Hän saa roolihahmokseen Hemulin. Muumipeikon osan näyttelee Joonathan Kettunen, Muumipappana kuullaan Carl-Kristian Rundmania ja Muumimammana Kristiina Halttua.

Muut suomenkielisen version näyttelijät ovat Sarika Lipasti (Pikku Myy), Tuomas Uusitalo (Nipsu), Antti L.J. Pääkkönen (Niisku), Heljä Heikkinen (Niiskuneiti) ja Markus Niemi (Nuuskamuikkunen).

Ruotsinkielisen version äänirooleissa ovat Christoffer Strandberg (Muumipeikko), Max Forsman (Hemuli), Saga Sarkola (Pikku Myy), Maria Sid (Muumimamma), Carl-Kristian Rundman (Muumipappa), Andreas af Enehielm (Nipsu), Oskar Pöysti (Niisku), Alma Pöysti (Niiskuneiti) sekä rap-artistina parhaiten tunnettu Lasse ”Redrama” Mellberg (Nuuskamuikkunen).

Musiikintekijät ja kappaleiden esittäjät sekä itse kappaleet julkistetaan myöhemmin.

Elokuva oli valmistuessaan lähes 30 vuotta sitten ensimmäinen täyspitkä Muumi-elokuva. Se oli Suomessa vuoden 1993 seitsemänneksi katsotuin elokuva ja se on myös katsotuin Muumi-elokuva tähän mennessä.

Elokuva valmistui Muumilaakson tarinoita -animaatiosarjan jälkeen. Muumilaakson tarinoita äänitettiin uudelleen suomeksi vuonna 2017, mutta elokuvaa ei ole äänitetty uudelleen koskaan aiemmin.