Helsingin uusi Arkkitehtuuri- ja designmuseo tulee tällä tietoa joko Etelärantaan tai sitten koko hanke viivästyy vuosilla tai muuttuu jopa mahdottomaksi toteuttaa, sanoo pormestari Jan Vapaavuori (kok).

”Ymmärrän, että Eteläsatama on herkkä alue, se on valtakunnan paraatipaikka. On selvä, että keskustelua paikasta tullaan käymään hamaan loppuun saakka ja varmaan sen jälkeenkin, kun museo on rakennettu.”

Vapaavuori muistuttaa, että Helsingin kaupunki tarjosi Tuomas Auvisen johtaman ulkopuolisen asiantuntijatyöryhmän vaihtoehdoiksi toistakymmentä eri sijaintia uudelle museolle. Elokuussa 2018 julkaistussa ensimmäisessä selvityksessä kahdeksi parhaaksi vaihtoehdoksi nousivat Eteläranta ja Hietalahdenranta.

”Kaupunki piti tärkeänä, että on useita vaihtoehtoja, joista valita mahdollinen rakentamispaikka.”

Konseptisuunnitelma ”Maailman paras arkkitehtuuri- ja designmuseo” julkaistiin maaliskuussa 2019 ja silloin työryhmä päätyi suosittelemaan museon rakentamista Etelärantaan.

Jan Vapaavuori

Vapaavuori sanoo, että on yksinkertaisesti väärä luulo, että hän ajaisi henkilökohtaisesti museota voimakkaasti Etelärantaan.

”Olen alusta asti sanonut, että kaupunki ei voi lähteä tähän paikka vaan konsepti edellä.”

”Paikka ei ole Helsingin kaupungin valitsema ja kaikkein vähiten Vapaavuoren. Jos puhutaan kiristämisestä niin se on täysin roskapuhetta”, Vapaavuori sanoo.

Vapaavuori vastaa erityisesti Sdp:n varavaltuutetun, kaupunkitutkija Kaarin Taipaleen HS:ssa keskiviikkona esittämään arvosteluun.

Taipale sanoi, että ”on hätä siitä, että Helsingin pormestari harrastaa siinä kiristyspolitiikkaa”, ”että jos museo ei tule Etelärantaan, niin sitten sitä ei tule ollenkaan”.

”Kaarin Taipaleella on kunnallispoliitikkona oikeus olla paikasta mitä mieltä tahansa, mutta jos väittää minun ajaneen kiristyspolitiikkaa niin se on yksinkertaisesti törkeää”, Vapaavuori sanoo.

Vapaavuori avasi hankkeen vaiheita blogissaan keskiviikkona. Hän kertaa niitä myös puhelimessa.

”Tunnustan olleeni aktiivinen kahdessa asiassa: toinen on se, että kaupunki ei lähde millään tavalla rahoittamaan valtion museota, ellei kunnianhimo ole riittävän korkealla, kansainvälisellä tasolla.”

”Toinen on se, että kaupunki voi lähteä mukaan isollakin kertapanostuksella, mutta ei osallistu museon käyttökustannuksiin”, Vapaavuori kertoo.

Kun uuden museon rahoitusta pohdittiin tarkemmin, sekä kaupungilla että opetus- ja kulttuuriministeriössä oli Vapaavuoren mukaan yhteinen näkemys siitä, että perinteinen malli yhden rakennuksen rakentamisesta jollekin tontille ”ei tee pitkässä juoksussa kestävää museokonseptia”. Se olisi liian riippuvainen julkisista tuista.

”Päädyimme siihen, että sen on oltava osa laajempaa harjoitusta niin, että siinä on yksityinen investori, joka rahoittaa isomman kokonaisuuden, jonka osa museo on, ja veronmaksajat pääomittavat säätiötä, joka voi pääoman tuotolla osin maksaa kiinteistön kustannuksia.”

Tällainen konsepti ei ole mahdollinen joka paikassa. Eteläsatama ei kuitenkaan ole ainoa mahdollinen paikka, Vapaavuori myöntää.

”Esimerkiksi Hanasaari olisi teoriassa mahdollinen, mutta se ei vapaudu muuhun käyttöön tarvittavalla aikataululla ja siinä on myös ratkaisemattomia suojelukysymyksiä.”

Teoriassa uuden museon voisi siis rakentaa myös muualle kuin Etelärantaan, mutta ”kovin jälkijättöistä tämän pohtiminen on”, Vapaavuori sanoo.

”Kun ulkopuolinen arviointiryhmä, nykyiset museot, valtio ja kaupunki ovat tähän paikkaan eri reittejä päätyneet, en ymmärrä, miksi koko hanke pitäisi nyt riskeerata aloittamalla keskustelu paikasta uudelleen.”

Tarkoituksena on seuraavaksi järjestää kaksiosainen konsepti- ja suunnittelukilpailu, jossa ensin yritetään löytää tekijä toteuttamaan alue kokonaisuutena ”mahdollisimman korkeatasoisesti”. Museon osalta järjestetään oma arkkitehtuurikilpailu.

Ensimmäistä kilpailua päästään näillä näkymin käsittelemään Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa syksyllä.

”Tässä on vielä pitkä matka edessä. Luotan kuitenkin, että Etelärantaan löytyy konsepti, jonka osaksi museo lutviutuu. Se on niin keskeisellä paikalla, että uskon, että kilpailuun on myös paljon kansainvälistä kiinnostusta.”

Edes museon rahoitus ei ole vielä lopullisesti kasassa. Vaikka valtio on nyt sitoutunut 60 miljoonaan euroon ja kaupunki henkisesti samanmoiseen, myös yksityistä rahaa tarvitaan. Lopullisen päätöksen niin Etelärannan alueen kuin museon rakentamisesta tekee Helsingin kaupunginvaltuusto.