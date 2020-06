Ohjaaja Aku Louhimies on tekemässä uutta elokuvaa Suomessa. Elokuvaa rahoittava C More julkisti perjantaina, että Louhimies ohjaa intiimin ihmissuhdedraaman nimeltä Odotus.

Kyseessä on Louhimiehen ensimmäinen elokuva Suomessa vuonna 2017 julkaistun, katsojaennätyksiä rikkoneen Tuntemattoman sotilaan sekä ohjaajaa ympäröineen kohun jälkeen.

Kahdeksan suomalaista naisnäyttelijää kertoi keväällä 2018 Ylen uutisessa alistamis- ja nöyryytyskokemuksistaan Louhimiehen alaisena. Louhimies pyysi Jussi-gaalassa anteeksi, mutta sittemmin Louhimiehen ja Ylen välille kehkeytyi uutisoinnista kiista.

Louhimiehen tuleva Odotus-elokuva syntyy tiiviissä yhteystyössä Inka Kallénin kanssa, joka on käsikirjoittanut elokuvaa yhdessä Louhimiehen kanssa. Hän myös näyttelee elokuvan pääosaa.

Suuri yleisö muistanee Kallénin parhaiten takavuosien tv-sarjasta Kotikatu, jossa hän näytteli Mirja Mäkimaata. Sittemmin näyttelijää on nähty esimerkiksi sarjoissa Uusi päivä, Uutishuone, Syke, Ivalo ja Presidentti sekä muun muassa elokuvissa Valmentaja, Teit meistä kauniin, Luokkakokous ja Ainoat oikeat.

Innoituksensa Odotus-elokuva on saanut Juhani Ahon Papin rouva -romaanista vuodelta 1893. Odotuksessa Ahon tarinan hahmot ja teemat tuodaan nykyaikaan.

Kuvaukset alkavat elokuussa Turun saaristossa. Elokuvateatterilevitykseen Odotus tulee alkuvuodesta 2021, ja loppuvuodesta 2021 se julkaistaan C More -suoratoistopalvelussa.

Elokuvan tuottaa tuotantoyhtiö Backmann & Hoderoff. Kyseessä on Louhimiehen ja näyttelijä Andrei Alénin tänä keväänä perustama yhtiö. Alén näytteli Rahikaista Louhimiehen Tuntemattomassa sotilaassa.