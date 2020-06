Pelottavaa, kuvailee Eppu Normaalin kitaristi Juha Torvinen ensimmäistä kohtaustaan iskelmätähti Seija Kuulaa näyttelevän Hannele Laurin kanssa.

”Tilannehan on ihan vastaava kuin eppujen keikalle tulisi soittamaan joku amatöörimuusikko. Hannele Lauri on kovan luokan ammattilainen, todellinen legenda. Minä en ole näytellyt koskaan.”

Torvinen näyttelee Johanna Vuoksenmaan ohjaamassa elokuvassa iskelmälaulaja Seija Kuulan (Hannele Lauri) pitkäaikaista A&R-manageria, Klaus Grönholmia.

Työ levy-yhtiössä on Torviselle tuttua, mutta elokuvissa hänet on aiemmin nähty vain omana itsenään.

Eppu Normaalista tuttu Juha Torvinen näyttelee manageria. ”Kuvauksia on kolmena päivänä. Muuten olen tehnyt Akun tehtaalla Ylelle Kaikki kotona -lähetyksiä. Eppujen kaikki kesän festarikeikat on peruttu”, Torvinen kertoo.

Kyseessä on keskisuuri puherooli. Idea syntyi Akun tehtaalla, jossa Aku Syrjä suositteli Vuoksenmaalle koekuvauksia Torvisen kanssa.

”Innostuin valtavasti. Sen verran entisen punkkarin sydämessä läpätti, että sain tallentaa Juha Torvisen puhelinnumeron omaan puhelimeeni”, Vuoksenmaa nauraa.

Korona viivästyttää elokuvan valmistumista kuukaudella, mutta alkuvuodeksi 2021 se saadaan näillä näkymin ensi-iltaan. Kuvaukset tehdään lähes kokonaan Tampereella, vain muutama päivä ollaan Helsingissä.

Johanna Vuoksenmaa asuu Tampereen Pispalassa ja iloitsee lyhyestä työmatkasta. Ohjaajan ja pääosanesittäjän dynamiikkaa hän kuvaa äidin ja tyttären suhteeksi, jossa hän on äiti.

Johanna Vuoksenmaa tunnustaa kuluneen kevään laittaneen monta asiaa uuteen valoon, ei vähiten elokuvan nimeä, 70 on vain numero.

”Jos se alun perin oli vitsi, niin nyt se on vähän kiikun kaakun. Ei enää niin vitsi, vaikka haluaisikin.”

Hän on kuitenkin tyytyväinen siitä, että kuvaukset omassa kotikaupungissa ovat sujuneet hyvin, vaikka sitten turvavälein, käsidesin ja hygieniamaskien avulla. Tiilimiljöistä tulee elokuvaan ihan oma visuaalinen sävynsä.

”Meillä kävi onni, että talvikuvaukset saatiin tehtyä ennen kuin rajoitukset alkoivat. Niissä oli enemmän yli 70-vuotiaita avustajia ja näyttelijöitä, kuten ihana Eila Roine.”

Hannele Lauri muuntuu maskeeraajan käsittelyssä iskelmälaulaja Seija Kuulaksi. Elokuvan nimi on 70 on vain numero.

Seija Kuulan rooli tuntuu suorastaan räätälöidyltä Hannele Laurille, ja niin se onkin.

”Hannele oli mukana jo aikaisemmassa elokuvassani 21 tapaa pilata avioliitto pienemmässä roolissa. Jo silloin ajattelin, että hänessä on niin paljon potentiaalia vaikka mihin. Televisiossa ja ja elokuvissa olemme nähneet Hannelen osaamisesta vain kapean kaistaleen. Halusin hänet elokuvaan, jossa hän saa kerrankin ’esittää koko biisin’, tulkita kaikki skaalat.”

Hannele Lauri kuvaa koronakevättä ”ihan kauheaksi”, mutta elokuva on pitänyt ajatukset muualla. Kaikki skaalat ovat todellakin olleet käytössä.

”Tässä on 175 kohtausta, joissa joka ikisessä olen mukana. Mukana on paljon sellaista, mitä olen aiemmin tehnyt vain teatterissa”, Hannele Lauri sanoo.

”Seija Kuula on artisti, jonka elämässä on tapahtunut paljon surullistakin, mitä hän on joutunut yleisöltä peittämään. Tästä tulee kunnianosoitus suomalaisille iskelmälaulajille”, Lauri uskoo.

Dionysos Filmsin tuotantoryhmä kuvasi tiistaina Tampereen keskustassa, Tammerkosken rannassa.

Viime viikolla kuvausryhmä oli ”festarikeikalla” Lauri Tähkän kanssa. Vielä on auki, miten suositun iskelmätähden yleisömassat saadaan elokuvaan kuvattua.

”Korona on ollut kova isku suomalaiselle elokuva- ja tv-draamatuotannoille, mutta jospa tämä tästä. Yhdysvalloissa tuotantoja on kokonaan peruttu, koska siellä vakuutusehdot on niin kovat”, tuottaja Riina Hyytiä kertoo.