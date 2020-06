Aivan ensiksi tahdon kiittää dokumentaristi Ken Burnsia siitä, että hän ei ole tyytynyt tekemään kantrimusiikin histo­riaa käsittelevää dokumentti­sarjaansa mitenkään puolivillaisesti. Countrymusiikkia-sarjan (Country Music, USA 2019) alkuperäisversiossa aiheelle on raivattu peräti kuusitoista tuntia aikaa.

Yle esittää BBC:lle sovitetun version, joka koostuu yhdeksästä vajaan tunnin jaksosta. Myös siinä ajassa päästään reilusti pintaa syvemmälle.

Burns työsti kokonaisuutta kahdeksan vuotta. Paneutuminen näkyy. Kerronnan tietty koruttomuus saattaa puuduttaa, mutta musainsinööri hieroo käsiään. Dokumenttisarjassa musiikkityylin muovautuminen yhdistyy hienosti yhteiskunnan muutoksiin, teknologian kehitykseen, muihin populaarikulttuurin virtauksiin ja inhimillisiin tarinoihin.

Burns on isojen amerikkalaisten aiheiden ohjaaja. Aiemmissa dokumenteissaan hän on käsitellyt niin Amerikan sisällissotaa, Vietnamin sotaa, baseballia kuin jazzia. Kaikki teemoja, joilla on keskeinen osa suuressa amerikkalaisessa tarinassa.

Kantri on ammennettu samasta soppatykistä kuin blues, jazz, rock’n’roll – toisella lautasella on vain enemmän perunaa, toisella lientä.

Silti kantrilla on taakkanaan muita huonompi maine, vähän junttimaisena ja väheksyttynä musiikkina.

Laulaja-lauluntekijä Jimmie Rodgers.

Mutta ei kantri ole koskaan ollut sitä, miltä se on äkkiseltään näyttänyt: jo musiikkityylin ensimmäisiin tähtiin kuulunut viulisti Fiddlin’ John Carson (1868–1949) esiintyi maalaismuusikkona mutta oli todellisuudessa kaupunkilaisduunari.

Hahmotellessaan isoa kuvaa Burns kuvaa hyvin myös sitä, miten kantrista on yhtä monta versiota kuin on sen tekijöitäkin. Loretta Lynn polki buut­siaan lattiaan jo 60-luvulla ja teki arkirealismissa uitettuja lauluja naisena olemisesta.

Niin ikään 60-luvulla laulaja-lauluntekijä Charlie Pridesta tuli ensimmäinen listaykkösen levyttänyt musta kantrimuusikko.

Tärkeä huomio tämäkin: kantria on soitettu ja kuunneltu niin maaseudulla kuin kaupungeissa, etelästä pohjoiseen ja rannikolta toiselle, ja siksi se tunnetaan aidosti periamerikkalaisena musiikkina.

Burns käy läpi elävät ja kuolleet legendat 1900-luvun alusta, mutta esiin nostetaan myös vähemmän tunnettuja tekijöitä vuosikymmen kerrallaan. Johonkin raja tietysti pitää vetää, ja tässä sarjassa se piirtyy viime vuosituhannen loppuun.

Kokonaan oma kiehtova maailmansa olisi countryn sekoittuminen vuosituhannen vaihteen indie rockiin ja monet muut tuoreemmat johdannaiset.

Mutta kantri soi edelleen kaikkialla, jossa sen ei uskoisi soivan. EDM-artisti Aviciin muutaman vuoden takainen jättihitti Hey Brother vei ehtaa kantria kuntosalien ryhmä­liikuntatunneille.Tuomo YrttiahoCountrymusiikkia, Teema klo 20 ja Yle Areena.