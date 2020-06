Lena Cronqvistin öljymaalaus Skyddsängeln (Suojelusenkeli) on vuodelta 2010. Teos on esillä Waldemarsudden näyttelyssä. – Yksityiskohta teoksesta.

Kuten Suomessa, myös Ruotsissa museot ja galleriat avaavat oviaan koronaviruksen aiheuttaman tauon jälkeen.

Tukholman museoista Prins Eugens Waldemarsudde avasi ovensa kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

Waldemarsudde on jatkanut Lena Cronqvistin (s. 1938) odotetun näyttelyn aukioloa lokakuun 25. päivään. Ateneumissa aiemmin nähdyn Hiljainen kauneus -näyttelyn Ruotsin-versio on esillä 16. elokuuta asti. Syksymmällä esille tulee John Bauerin teoksia.

Sekä Nationalmuseum että Moderna museet avautuvat yleisölle 16. kesäkuuta. Nationalmuseum esittelee näyttelyssä Pär Engsheden och Sara Danius Nobelklänningar muotisuunnittelija Pär Engshedenin luomuksia, joista tunnetuimpiin kuuluvat Sara Daniuksen (1962–2019) Nobel-illallisilla käyttämät iltapuvut. Danius oli kirjailija ja Ruotsin akatemian pysyvä sihteeri.

Pär Engshedenin luomuksia tulee esille Nationalmuseumissa kesäkuun 16. päivästä lähtien.

Täksi kesäksi suunniteltu suuri Anders Zornin (1860–1920) näyttely siirtyy ensi helmikuulle, samoin ensi vuodelle siirtyy suomalaisen Snowcrash-muotoiluryhmän näyttely, jonka piti avautua syksyllä. Nationalmuseumin ravintola ja myymälä avautuvat yhtä aikaa näyttelytilojen kanssa. Kävijämäärärajoitukset otetaan näyttelyissä huomioon, eikä esimerkiksi yleisöluentoja tai näyttelyesittelyjä järjestetä toistaiseksi, museo kertoo nettisivuillaan.

Moderna museet avautuu yleisölle niin ikään 16. kesäkuuta. Tukholman lisäksi museolla on tilat Malmössa. Siellä tulee esille maailmanmaineeseen nousseen abstraktin taiteen pioneerin Hilma af Klintin (1862–1944) teoksia näyttelyssä Hilma af Klint – konstnär, forskare, medium. Useita aiemmin julkisesti esittämättömiä teoksia sisältävä näyttely on esillä Malmössa syyskuun 27. päivään.

Moderna museet on esitellyt ruotsalaisen af Klintin töitä aiemmin vuosina 1989 ja 2013. Jälkimmäinen näyttely toimi uutena sytykkeenä uudelle mielenkiinnolle henkisyydestä ammentavan taiteilijan pitkään tuntemattomana pysyneeseen maailmaan. Se johti puolestaan New Yorkin Guggenheim-museossa pidettyyn näyttelyyn, joka oli esillä syksystä 2018 kevääseen 2019 ja keräsi enemmän yleisöä kuin mikään muu näyttely Guggenheimin museon 60-vuotisessa historiassa.

Hilma af Klint: Evolutionen, nr 7. Teos on vuodelta 1908.

Tukholman Modernassa vuoden suuria tapauksia on eurooppalaisen modernismin suuriin nimiin kuuluvan kuvanveistäjän ja maalarin Alberto Giacomettin (1901–1966) näyttely. Se avautuu 10. lokakuuta. Sitä ennen museossa nähdään muun muassa John Baldessarin ja Walid Raadin taidetta.

Liljevalchsin taidemuseon ovet avautuivat jo toukokuun puolivälissä Ulrica Hydman Vallienin (1938–2018) suurella retrospektiivillä. Monipuolisen taiteilijan repertuaarista on koottu yli 500 teosta sisältävä näyttely, suurin koskaan. Hydman Vallien on erityisen tunnettu ja suosittu värikkäästä lasitaiteestaan. Sitä on museoiden kokoelmissa, mutta teokset eivät Hydman Vallienin elinaikana päässeet aiemmin esille laajempana kokonaisuutena.

Lidingössä sijaitsevan Millesgårdenin kesänäyttely esittelee Henri de Toulouse-Lautrecin (1864–1901) julisteita ja hänen aikalaistaiteilijoitaan Montmartrella Pariisissa.