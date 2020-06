”Onhan tässä metri liikkumatilaa ja juokseva vesi.”

Airi Leppäsen ja Kaisa Karikosken radiodokumentti vuodelta 1991 on karu kuvaus ”Pursarista”, Helsingin Pursimiehenkadun asuntolasta. Syitä sinne joutumiseen on yhtä monta kuin asukkaitakin. Yksi on asunut asuntolassa jo 30 vuotta, toinen lähtee päihdeongelmaisten valvottamana töihin päivittäin, kolmas kaipaa lapsiaan...

Ohjelma kertoo myös, mitä asunnottomuus tekee ihmiselle. Isossa roolissa on kertojan lukema tarina ”yhdeksän kuukauden helvetistä”.

Radion Dokumenttiryhmä täytti kesäkuun alussa 30 vuotta. Laveri, kaappi ja metri lattiaa on yksi merkkipäivän kunniaksi ke­säkuussa kuultavista klassikkouusinnoista. Se on hyvä esimerkki simppelistä haastatteludokumentista, jonka raju sisältö ei dramaturgisia krumeluureja kaipaa.

Asunnottomuus on sittemmin Suomessa vähentynyt, mutta sen katoaminen on vielä kaukana. Vuoden vaihteessa vailla vakinaista asuntoa oli 4 600 ihmistä.

Laveri, kaappi ja metri lattiaa, Radio1 klo 18.00 ja Yle Areena.