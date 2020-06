Suomessa on vaadittu raiskauslakiin muutosta, jonka mukaan raiskaus määriteltäisiin suostumuksen puuttumisella, ei väkivallan määrällä.

Mutta suostumus on ongelmallinen ja mutkikas asia. Se vie suoraan sille harmaalle alueelle, josta yritetään saada otetta muun muassa suomalaisessa Tottumiskysymys-elokuvassa. Sille alueelle ei myöskään laki hevin yllä.

Brittiläinen monilahjakkuus Michaela Coel on laittanut itsensä peliin uudessa sarjassaan I May Destroy You, jossa kaikki pyörii suostumuksen ja varsinkin sen puuttumisen ympärillä. Coel on kertonut, että sarja perustuu hänen omiinkin kokemuksiinsa. Hänet on raiskattu.

Coel näyttelee itse päähenkilöä Arabellaa, joka elää Lontoossa coolia ja irtonaista elämää. Hän on juuri pääsemässä uran alkuun kirjailijana, ja siitä innoissaan lähtee tuttujen kanssa baarikierrokselle. Hän vetää hyvät pohjat sekä alkoholia että muita päihteitä, mutta sitten pimenee. Joku on ujuttanut sekaan tyrmäyshuumetta.

Arabellan tajuntaan on jäänyt vain yksi muistivälähdys, minkä lisäksi hänellä on otsassaan haava ja kännykkäkin on kärsinyt. Poliisi vahvistaa, että hänet on raiskattu.

Arabellan elämäntyyliin ei sovi ajatus, että joku muu on käyttänyt häntä hyväkseen. Hän on uskonut, että kaikki on hänen omassa hallinnassaan, myös ja varsinkin seksi. Sarjan edetessä hän joutuu kohtamaan seksiin liittyvät itsepetoksensa, kouluvuosista alkaen.

Samoin käy Arabellan bestikselle Terrylle (Weuche Opia) ja Kwamelle (Paapa Essiedu). Kwame raiskataan satunnaisessa homoseksissä. Terry harrastaa seksiä kahden keskenään vieraan miehen kanssa, mutta tajuaa jälkeen päin, että miehet olivatkin sopineet jutun. Halusiko hän sitä? Antoiko hän suostumuksensa?

Coel yrittää päästä myös miesten tajuntaan. Mikä hinku heillä on tunkkaiseen vallankäyttöön, vaikka heillä olisi kaikki mahdollisuudet yhteisesti sovittuun hauskaan seksiin? Muutenkin Coel on haalinut kudelmaansa kaikki relevantit näkökulmat, sukupuolen ohella myös rodun ja luokan. Arabellan vanhemmat ovat Coelin vanhempien tapaan muuttaneet Ghanasta.

Coel näytteli pääosaa Netflixin Black Earth Rising -sarjassa, ja hänen intensiivinen, levoton ja häiritsevä olemuksensa täyttää jälleen koko ruudun. Netflixillä on nähty aiemmin myös hänen komediasarjansa Chewing Gum, mutta I May Destroy You ei leikittele huumorilla. Jaksot ovat puolituntisia ja niitä on 12, ehkä muutama liikaa.

I May Destroy You HBO Nordic.