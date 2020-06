Television tarjonta on tällä hetkellä täynnä sarjauusintoja. Vanhin niistä on yli 50 vuotta vanha Professori Balthazar. Pit­kästä iästään huolimatta sarja ei ole pätkääkään vanhanaikainen.

Jokaisessa jaksossa professorin kotikaupungissa ilmenee jokin ongelma, jonka Balthazar mielikuvituksellisten ja psykedeelisten koneidensa avulla ratkaisee. Koska professori on kiltti hahmo, eivät ratkaisut sisällä koskaan väkivaltaa.

Balthazarin hahmo on kotoisin entisestä Jugoslaviasta, nykyisestä Kroatiasta. Kroatian pääkaupungin Zagrebin kartta näkyykin erään Balthazarin tarinan taustalla.

Balthazar on kotimaassaan suuri ylpeyden aihe ja sarjan pysymistä television ohjelmistossa on vaadittu peräti kansanliikkeen voimin. Balthazar on saanut Kroatiassa oman postimerkkinsä ja hänelle on jopa pystytetty oma patsas Zagrebiin.

Professori Balthazar Sub klo 8.50.