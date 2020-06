Romaani

Jane Austen: Järki ja tunteet (Sense and sensibility.) Suom. Kersti Juva. Teos. 477 s.

Onkohan Jane Austenin lukeminen lähtenyt koronan myötä nousuun?

Austenin romaanit sopivat kriisiaikoihin. Ne ovat jo pitkään tarjonneet lukijoille eskapismia, lohtua ja turvallisuutta. Niissä ei ole murhia eikä sotia vaan hillittyjä keskusteluja ja nuorta rakkautta. Loput ovat aina onnellisia ja kerronta miellyttävää.

Tämä on yleinen käsitys Austenista ja omalta osaltaan tosi. Siksi onkin erityisen sopivaa, että Järki ja tunteet (1811) saapuu uutena suomennoksena juuri nyt.

Mutta kuten klassikoiden kanssa usein, totuus on monimutkaisempi.

Järki ja tunteet kertoo kahdesta sisaruksesta, Elinor ja Marianne Dashwoodista, joiden luonteet eroavat toisistaan. 19-vuotias Elinor on järkevä, epäitsekäs ja sosiaalisesti lahjakas ja osaa hillitä itsensä. 16-vuotias Marianne on suorapuheinen, kapinallinen ja tunteiden vietävissä.

Molempien elämään sopisi mies. Elinor kiinnostuu Edward Ferrarsista, rikkaan äidin ujohkosta pojasta, jonka tulevaisuuden­suunnitelmat ovat vielä epä­määräiset. Marianne ihastuu romanttisesti käyttäytyvään ja sal­aperäiseen John Willoughbyyn. Lisäksi lähistöllä asuva kolmikymppinen herrasmies, jäyhempi eversti Brandon, kiinnostuu nuoresta Mariannesta.

Lopussa asiat ratkeavat onnellisesti, mutta sitä ennen on kohdattu runsaasti epävarmuutta, vääriä huhuja, verbaalista sapelinkalistelua, lausumattomia sanoja, huonoa käytöstä ja jatkuvaa, piinallista puhetta rahasta.

Jane Austen ei ole vain suuri rakkauden vaan myös suuri rahan kirjailija. Hän on armottomimmillaan kuvatessaan rahan vaikutusta ihmisiin.

Järjessä ja tunteissa puhutaan rahasta ja ajatellaan rahaa ihan koko ajan. Ihmisistä tiedetään aina, mitä he omistavat ja paljonko heille on tulossa omaisuutta.

Austenin (1775–1817) ajan Englannissa avioliittoja solmittiin sekä taloudellisilla että romanttisilla perusteilla. Romaanien olennainen jännite on, kuinka hyvin aidon rakkauden tunteet menestyvät rahan viidakossa. Epämiellyttävimmät henkilöt ovat yleensä niitä, jotka ajattelevat yksinomaan rahaa.

Romaanien sivuhenkilöt elävät usein rakkaudettomissa liitoissa, jotka perustuvat lähinnä taloudellisiin intresseihin. Huonot parisuhteet luovat tummanharmaan taustan, jota vasten päähenkilöiden rakkaus erottuu kirkkaammin.

Ne ovat myös huumorin lähde. Austenin romaaneissa erityisen viehättävää on romanttisten juonien sekoittuminen sarkasmiin ja satiiriin. Jos Austenin romaanit ovat kirjallista lohturuokaa, mukana on kirpeitä sivumakuja.

Uusi Kersti Juvan suomennos tuo ne aikaisempaa paremmin esiin. Suomalaiset ovat tainneet pitää Austenia mukavampana ja kiltimpänä kirjailijana kuin hän onkaan.

Austenista kirjoittamassaan elämäkerrassa Claire Tomalin muotoili, että Ylpeys ja ennakkoluulo (1813) on romanssi, Järki ja tunteet debatti. Romaania voikin lukea keskusteluna siitä, miten kannattaa käyttäytyä. Se, kuinka paljon Austen on hillityn Elinorin ja kuinka paljon suorasukaisen Mariannen puolella, ei ole itsestäänselvää.

Sen sijaan selvää on, ettei teos aseta järkeä ja tunteita vastakkain. Nimi on Järki ja tunteet, ei Järki vai tunteet. Kriittisesti romaani kyllä suhtautuu tunteissa vellomiseen ja omien tunteiden pitämiseen totuutena maailmasta.

Järki ja tunteet oli Austenin ensimmäinen julkaistu teos. Se saapui lukijoiden käsiin vuonna 1811, anonyymisti eli ilman kirjailijan nimeä, ja sai osakseen arvostelu- ja yleisömenestyksen. Ensimmäinen, noin tuhannen kappaleen painos myytiin nopeasti loppuun, ja seuraavana vuonna romaanista otettiin uusi painos.

Jane Austen kuoli noin kuusi vuotta debyyttinsä jälkeen, vain 41-vuotiaana. Hän ehti jättää jälkeensä kirjallisen tuotannon, joka on kestänyt aikaa ainutlaatuisen hyvin. Saakohan yksikään Järkeä ja tunteita (1811) vanhempi kaunokirjallinen teos 2000-luvulla yhtä paljon lukijoita?

Uusi suomennus tuo klassikkoon kaivattua kirpakkuutta

Uusi Kersti Juvan suomennos tuo hyvin esiin Jane Austenin sarkastisempaa puolta.

Tässä kerrotaan, kuinka rouva Jennings ei pidä tyttärensä miehen, sardonisen herra Palmerin asenteesta omaan lapseensa: ”Yksi asia häntä kyllä häiritsi, ja sitä hän valitti joka päivä. Herra Palmerilla on oman sukupuolensa yleinen mutta isälle sopimaton näkemys, että kaikki vauvat ovat samanlaisia, ja vaikka rouva näki selvästi, kuinka hämmästyttävästi lapsukainen eri tilanteissa muistutti jok’ikista sukulaistaan kummaltakin puolelta, isää ei siitä saatu vakuuttumaan, mikään ei saanut isää uskomaan, etteikö jälkeläinen olisi ollut samanlainen kuin kuka tahansa saman ikäinen vauva, eikä häntä saatu edes tunnustamaan sitä yksinkertaista väittämää, että pienokainen oli paras lapsi koko maailmassa.”

Tätä ennen on luettu Aune Brotheruksen suomennosta vuodelta 1952, josta otettiin äskettäin uusi painoskin. Se ei ole yhtä hauska:

”Muuan seikka kuitenkin huolestutti häntä, ja sitä hän valitti joka päivä. Herra Palmer ei luopunut sukupuolelleen ominaisesta, mutta epäisällisestä mielipiteestä, että kaikki pikkulapset olivat samanlaisia. Ja vaikka rouva Jennings saattoi monta kertaa selvästi havaita sangen huomattavaa yhdennäköisyyttä tämän lapsen ja kaikkien sekä isän- että äidinpuolisten sukulaisten välillä, isää ei saatu sitä uskomaan. Hän väitti, että vauva oli täsmälleen samanlainen kuin kaikki muut sen ikäiset lapset, eikä häntä edes saatu myöntämään sitä yksinkertaista tosiasiaa, että se oli maailman kaunein lapsi.”

Uusi suomennos tuo Austeniin kaivattua raikkautta ja kirpakkuutta.

Tätä ennen Juva on suomentanut Ylpeyden ja ennakkoluulon, Austenin suosituimman romaanin. Siinä on enemmän valoa, kepeyttä, huumoria ja optimismia. Järki ja tunteet on synkempi ja opettavaisempi.