Kuin kävelisi kadulla alasti, syke taivaissa.

Näin kuvailee ystäväni Troy poliisin kohtaa­mista. Troy on kolme­kymppinen musta amerik­kalainen, joka työskentelee lentokone­insinöörinä ja harrastaa kallio­kiipeilyä. Hän lienee yksi rohkeimmista tuntemistani ihmisistä – mutta poliisia hän todella pelkää.

Pelkoa ei hälvennä edes se, että Troy asuu demokraattien ydinalueisiin kuuluvassa Seattlessa. Vaikka kaupunki tunnetaan edistyksellisestä taidekentästään ja sateenkaaren värisistä suojateistään, rasistisen väkivallan uhka on läsnä.

Ystäväni pohtii, jaksavatko hänen nuoremmat sisaruk­sensa enää uskoa tulevai­suuteen. Huoli on aiheellinen, sillä Donald Trumpin presidentti­kaudella lisääntyneet jännitteet ovat vain jää­vuoren huippu. Juontaahan vähemmistöjen sorto juurensa Yhdysvaltain alkuhämäriin ja orjuuden aikaan asti.

Suomalaisesta perspektiivistä voi olla vaikea käsittää, mihin poliisiväkivalta perustuu ja kuinka syvälle rasismi on amerikkalaisessa yhteiskunnassa juurtunut. Itse aloin hahmottaa ongelmien juurisyitä vasta yhdysvaltalaisessa yliopistossa opiskellessani.

Troylla onkin meille viesti: kirja käteen ja perehtymään.

Kuten esimerkiksi Beyoncén meikkitaiteilijana tunnettu Sir John Instagramissa huomautti, on etuoikeus voida perehtyä rasismiin sen sijaan, että joutuisi kokemaan sitä.

Tiedän vallan hyvin, etten voi koskaan todella ymmärtää, millainen ystäväni kokemus maailmasta on. Minusta tuntuu kuitenkin tärkeältä edes yrittää.

Perspektiivin laajentaminen voisi tehdä hyvää muillekin. Suomessa kun luetaan kovin vähän etnisiin vähemmistöihin kuuluvien kirjailijoiden teoksia.

Viime vuonna 20:n myydyimmän käännösromaanin joukkoon mahtui vain kaksi muun kuin valkoisen ihmisen kirjoittamaa kirjaa. Tilanne on sama myös pääkaupunkiseudun kirjastoissa. Sadan lainatuimman aikuisten kirjan joukossa oli vuonna 2019 alle kymmenen teosta, joiden kirjoittaja ei ole valkoinen.

Se ei ole kummoinenkaan ihme: tähän meillä on totuttu. Autofiktiobuumi on osoittanut, että moni tahtoo lukea asioista, joihin on helppo samastua. On kivuliasta tarttua kirjoihin, joissa kuvataan syrjintää ja väkivaltaa. Ei mitään kevyttä kesälukemista!

Mutta jos Yhdysvaltain tilannetta tahtoo ymmärtää paremmin, katse on syytä suunnata afroamerikkalaisten kirjailijoiden teoksiin. Esimerkiksi Toni Morrison, Harper Lee, James Baldwin ja bell hooks ovat kuvanneet Yhdysvaltain mustien historiaa ja arkea vavahduttavasti.

Erityisen mieleenpainuvia ovat lapsuuskuvaukset. Ne näyttävät, kuinka rasismi ja sen aiheuttamat ongelmat, kuten köyhyys ja hyväksikäyttö, hiipivät osaksi elämää jo ensimmäisinä elinvuosina.

Toni Morrisonin esikoisromaanissa Sinisimmät silmät (1970, suomennos 1994) köyhä tyttö haaveilee sinisistä silmistä, koska sellaisia valkoinen Amerikka ihannoi. Maya Angeloun omaelämäkerran avausosa I Know Why the Caged Bird Sings (1969) alkaa kohtauksesta, jossa 3- ja 4-vuotiaat sisarukset tuupataan junaan ja lähetetään kahdestaan toiselle puolelle maata, koska isoäidillä on paremmat edellytykset pitää heistä huolta. Vastaanottajan osoite on kiinnitetty ranteeseen.

Kuvaavaa on, ettei kansalaisliikkeen keulakuviin kuuluneen Angeloun teoksia ole paria runoa lukuun ottamatta suomennettu.

Viime vuosina jotkut afroamerikkalaiset nykykirjailijat ovat huomauttaneet, ettei heidän tuotantoaan tulisi nähdä vain kertomuksina sorrosta vaan kirjoina muiden joukossa, ilman etuliitteitä. Siihen pyrkimisessä historian tuntemus on kuitenkin avuksi.

Mitä kirjoja ystäväni Troy suomalaisyleisölle suosittelisi? Vastaus tulee kuin apteekin hyllyltä: Malcolm X:n ja Martin Luther Kingin elämäkertoja.

Niiden lukeminen tekee taatusti kipeää. Niin sen kuuluukin.