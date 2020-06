Juhani Branderin Miehen kuolema -esseekokoelmassa (WSOY, 2020) käsitellään maskuliinisuutta niin toksisen lätkäjätkäkulttuuriin kuin hieman vähemmän toksisen kirjallisuuden näkökulmasta.

Tällä kertaa enemmän kiinnosti kirjallisuus. Brander epäilee, että esimerkiksi Hannu Salaman varhais- ja keskituotannossaan harjoittama esineellistävä sukupuolikuvaus tuskin menisi nykyään läpi yhdeltäkään kustantamolta.

Toisaalta Brander tuntuu uskovan kirjallisuuden toksisuutta parantavaan voimaan. Hänen mielestään Karl Ove Knausgård on onnistunut eheytymisessään parhaiten. Kirjoittamisen avulla Knasu on kohdannut demoninsa ja löytänyt terveen tavan potea miehistä syyllisyyttä. Siinä pohtimista kun Taisteluni seuraavan kerran tarttuu käteen.

Isämies manspleinaa

Kun tyttäreni pari vuotta sitten kertoi opettajansa kirjoittavan lastenkirjaa, pelkäsin pahaa. Sen verran monen pöytälaatikkokirjailijan lastenkirjaunelmat ovat jääneet unelmiksi.

Pelkäsin turhaan. Nyt Arttu Unkarin esikoinen on juuri ilmestynyt nimellä Isämies ja räjähtävä kakka (Otava, 2020) ja se on riemastuttava tapaus. Pääparina seikkailee Oona-tyttö sekä hämmästyttävän erikoistaidon omaava isämies. Se on Superluulo. Jos isämies kuulee jonkun uuden asian, hän luulee tietävänsä siitä kaiken. Ehkä eheytymisprojektia kannattaa edistää lukemalla Branderin ja Knausgårdin välissä myös Arttu Unkaria.

Tätä odotan: Havahtuminen äänikirjana

En tiedä, onko munkki Anthony de Mellon kirja Havahtuminen miesselittämistä, mutta ihanan kaikkitietävä hänen äänensävynsä on. Liki julmaan sävyyn de Mello selittää muun muassa miksi rakastumisessa ei ole mitään järkeä ja miksi kielteisten tunteiden kokeminen on vähintään yhtä hölmöä.

Tekstiversiona mainetta niittänyt teos julkaistaan äänikirjana muutaman kuukauden kuluttua. Tuskin maltan odottaa kenellä on riittävän viisas ja tyly ääni de Mellon ajatusten tulkitsemiseen.

Viikolla 22 eniten uusia varauksia saaneet kirjat Helmet-kirjastoissa.

Kaunokirjallisuus

1) Alex Schulman: Polta nämä kirjeet

2) Jarkko Sipilä: Syy tappaa

3) Minna Lindgren: Aina on Toivoa

4) Sally Rooney: Normaaleja ihmisiä

5) Jorge Zepeda Patterson: Kuolema kelloa vastaan

Tietokirjat

1) Ulla-Maija Paavilainen: Suurin niistä on rakkaus: Kirsti Paakkasen tarina

2) Tuomo Polvinen: Venäjän vallankumous ja Suomi

3) Tiina Saari: Ei jälkeäkään: 11 suomalaista kadonnutta ja kaivattua

4) Kirsi Hiilamo: Aina tytär, aina äiti: Aikuisen naisen suhde äitiin