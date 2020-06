Elvis Costello halusi tulla työskentelemään paikkaan, jossa häntä ei tunneta ollenkaan. Englantilainen laulaja-lauluntekijä saapui äänittämään Suomenlinnan studiolle helmikuussa.

”Tämä on The Helsinki Sound, Helsingin äänimaisema”, hän sanoi uuden singlensä No Flagin tiedotteessa.

Costello sai olla rauhassa kolmen päivän vierailun ajan, kappaleet äänittänyt Eetu Seppälä kertoo.

”Yhteistyö sujui. Hän oli oikea jalat maassa -tyyppi.”

Kappaleet olivat valmiita, mutta sovituksia alettiin rakentaa studiossa. Costello soitti itse kaiken kuten kitaraa, syntetisaattoreita ja rumpukonetta.

”Koko ajan tehtiin jotain. Oli intensiivisiä päiviä, vaikka miehellä on jo ikää, niin koko ajan mentiin eteenpäin”, Seppälä sanoo.

Costello on aloitti uransa 1970-luvulla Lontoon pubirockpiireissä. Esikoisalbumi My Aim Is True ilmestyi vuonna 1977 keskelle punk-liikehdintää. 65-vuotias englantilaismuusikko on voittanut kaksi Grammya ja nimitetty Rock and Roll Hall of Fameen. Costellon edellinen, 30. studioalbumi Look Now ilmestyi vuonna 2018.

Costello julkaisi Suomenlinnassa äänitetyn kappaleen No Flagin perjantaina. Reippaalla, Clash-henkisellä protestikappaleella lauletaan liputtomuudesta, uskonnottomuudesta ja kotipaikkarakkauden puutteesta.

No flag waving high above, no sign for the dark place that I live, Costello laulaa.

Musiikkivideolla eri maiden liput sekoittuvat toisiinsa.

Costello on työskennellyt isojen bändien kanssa maailman parhaissa studioissa. Suomessa hän halusi palata juurilleen ja etsiä samalla uutta lähestymistapaa musiikkiinsa.

Suomenlinnassa äänitettiin No Flagin lisäksi paria muutakin kappaletta. Eetu Seppälä näki Costellon ammattitaidon.

”Ykkösellä sisään ja eteenpäin. Priimakamaa tuli koko ajan.”

Suomenlinnan studiot pystyy erottumaan poikkeuksellisella sijainnilla miljoonakaupunkien studioista. Useissa ulkomaisissa medioissa, kuten musiikkisivusto U Discover Musicissa kirjoitettiin, kuinka Costello työskenteli 20 minuutin lauttamatkan päässä Suomen pääkaupungista.

Korona-aikana ovat äänitykset tauonneet 1800-lukulaisessa rakennuksessa sijaitsevilla studiolla, mutta työntekijät ovat jatkaneet tuottamista ja miksaamista.

Costello lupasi tiedotteessa seuraavan julkaisunsa ilmestyvän heinäkuussa.