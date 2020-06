Hän on kaikkien aikojen soitetuin kappale kaupallisessa radiossa. Kappaleen esittäjälle J. Karjalaiselle myönnettiin erikoispalkinto virtuaalisesti järjestetyssä RadioGaalassa perjantaina. Kaupalliset radiot aloittivat toimintansa 35 vuotta sitten.

Hän on julkaistu yhtyeen J. Karjalainen & Mustat lasit albumilla Lumipallo vuonna 1988. Kappaleen on säveltänyt ja sanoittanut J. Karjalainen. Sen on sovittanut yhtyeessä saksofonia soittanut Jukka Tuovinen.

RadioGaalassa palkittiin myös Vuoden radiobiisinä Arttu Wiskarin Suomen muotoisen pilven alla, joka tavoitti eniten kuulijoita vuonna 2019. Saman palkinnon sai Lauri Tähkän Palavaa vettä, joka pysyi 14 viikkoa radioiden soittolistojen kärjessä.