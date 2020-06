Leticia Dolera on yksi En casan näyttelijöistä.

Kaikenlaista on ehtinyt tapahtua korona-aikana neljän seinän sisällä, mutta espanjalaiset ovat ehkä ensimmäisiä, jotka ovat jo ohjanneet koronatarinoita televisiolle.

Viidestä erityylisestä episodista koostuva sarja En casa (Kotona) on syntynyt Espanjan tiukoissa eristysoloissa.

Tekijöinä on ryhmä nuoren polven elokuvaväkeä.

Osat on kuvattu kännyköillä ja yksinkertaisilla lisävarusteilla, mutta leikkaamiseen ja muuhun jälkituotantoon on voitu käyttää enemmän aikaa ja vaivaa, joten jälki on kaikin puolin ammattimaista.

Ensimmäisessä osassa pariskunnan mies alkaa epäillä, että hänen tyttöystävänsä monistuu aina käydessään ulkona.

Toisessa kommuunin kissatkin muuttuvat oudoiksi.

Kolmannessa yksin asuntoonsa jäänyt nainen näkee painajaisia ja alkaa muuttua pedoksi.

Neljännessä, mielestäni parhaassa, nainen lukee ikivanhaa kotiarestissa kirjoitettua kirjaa ja sen inspiroimana tarkkailee huoneensa esineitä, tutustuu sitruunaan, ystävystyy imurinsa kanssa ja matkustaa omien videoittensa välityksellä.

Viimeinen on hullu pikku komedia ystävättäristä.

Tarinoita yhdistää hetki, kun ihmiset kokoontuvat parvekkeille taputtamaan hoitohenkilökunnalle.

Espanjassa eristystoimet jatkuvat edelleen. Vaikka me olemme päässeet helpommalla, heidän kummalliset tuntemuksensa ovat ihmeen tuttuja.

Me kaikki olemme tulleet vähän hulluiksi, kissatkin.

En casa HBO Nordic