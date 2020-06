Porilaiset Veera ja Aaro on pariskunta, joka kertoo elämästään kevään poikkeusoloissa.

”Mua pelottaa se, että kun mä totun tähän arkeen, mikä ei ole mitään ja sitten kun täytyy palata takaisin työelämään, kouluun ja olemaan sosiaalinen. Mitä jos se on kamalaa?”

Veeran, 20, pelko poikkeuksellisen muuttumisesta uudeksi normaaliksi tiivistää Sami Kieksin dokumenttisarjan nuorten tuntoja. Viisiosainen Toimettomat kuvaa viiden suomalaisen nuoren arkea aivan uuden haasteen edessä koronakevään alkumetreillä, maaliskuun puoli­välistä toukokuun puoliväliin.

Porilaisen Veeran ja tämän poikaystävän Arton, 25, lisäksi kodin neljän seinän sisään ahdettua arkeaan sarjassa jakavat Taisa, 25, jonka elämä muuttuu yhdessä yössä, kun tämä menettää työnsä ravintola-alalla Helsingissä.

Helsinkiläinen asiakaspalvelija Benjamin, 26, yrittää työskennellä kotonaan julkisivu­remontin paukkeen kurittaessa miehen hermoja. Benjamin kuuluu astmaatikkona riskiryhmään, joten ulos meneminenkin pelottaa.

Perheensä majoitusyrityksessä Suonenjoella työskentelevä Linda, 23, taas pelkää konkurssia. Koronauutiset ja ruudulla juoksevat numerot sairastuneista ja lomautetuista rytmittävät kevään etenemistä.

Kieksillä on taito kuvata nuorten tuntoja, se nähtiin jo hienoissa Some Deep Story (2016-2019) ja Logged in (2020) -dokumenttisarjoissa. Syrjäytymisen ja sitä aiheuttavien moninaisten taustatekijöiden, kuten mielenterveysongelmien kuvaaminen yhdisti sarjoja.

Myös Toimettomat avaa vähitellen ovia nuorten mielenmaisemaan ja menneisyyteen ohi koronakriisin. Monilla on taustalla rankkoja kokemuksia, masennusta ja sairautta. Kamera on päässyt hyvin lähelle kohteitaan.

Dokumentti kysyykin, tuleeko koronakriisin aiheuttamasta laskusta liian suuri kannettava tuleville sukupolville?

Toimettomat-dokumenttisarja esitetään kokonaisuudessaan Docventures -erikoislähetyksessä, jonka aiheena on korona­eristyksen aika. Sami Kieksi on mukana illan keskustelussa.

Toimettomat, TV2 alkaen klo 20.10 ja Yle Areena (7).