J.K. Rowling New Yorkissa joulukuussa 2019.

Brittikirjailija J.K. Rowling on joutunut taas laajan kritiikin kohteeksi Twitter-kommenttiensa vuoksi. Harry Potterien luojan Rowlingin, 54, katsotaan loukanneen transihmisiä viesteillään.

Kohu alkoi lauantaina, kun Rowling kommentoi 14 miljoonan seuraajan Twitter-tilillään Devex-sivuston artikkelia. Muun muassa kehitysmaiden asioita käsittelevän sivuston artikkelissa mainittiin ”ihmiset joilla on kuukautiset” (”people who menstruate”), ja Rowling tarttui termiin.

”Olen varma, että tällaisia ihmisiä kuvastava sana on jo olemassa. Auttakaas joku”, hän kirjoitti, viitaten nainen-sanaan.

Toisessa viestissään hän kirjoitti, kuinka sukupuolten olemassaolon häivyttäminen on hänen mielestään haitallista, ja että ”totuuden puhuminen ei ole vihaamista”.

Rowlingin tviitit nostattivat vastalauseiden myrskyn seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen LGBTQ-yhteisöiltä sekä muilta kommentoijilta. Molempia Twitter-postauksia on kommentoitu kymmeniä tuhansia kertoja. Asiasta kirjoittivat jo viikonloppuna monet mediat, kuten The New York Times.

Esimerkiksi yhdysvaltalainen GLAAD-järjestö (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation), joka pyrkii vaikuttamaan median seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä antamaan kuvaan, antoi Twitter-tilillään voimakasta palautetta Rowlingille.

”J.K. Rowling asettuu jälleen sukupuoli-identiteettejä ja transihmisiä koskevia faktoja tietoisesti vääristelevän ideologian puolelle. Transihmisten maalittamiselle ei vuonna 2020 ole mitään tekosyitä”, järjestö kirjoitti.

GLAAD kehotti myös tukemaan mustia transihmisiä puolustavia järjestöjä nyt, kun mustien amerikkalaisten oikeuksien puolesta osoitetaan mieltä ympäri maata.

Myös suuret Harry Potter -faniryhmät ottivat kantaa Rowlingin mielipiteisiin kehottamalla seuraajiaan tukemaan mustia transnaisia auttavaa joukkorahoituskampanjaa.

Rowling on puolustanut näkemyksiään uusilla Twitter-viesteillä. Hän kirjoittaa muun muassa kunnioittavansa kaikkien transihmisten oikeutta elää haluamallaan tavalla, ja että ”marssisi heidän puolestaan, mikäli heitä syrjittäisiin transihmisenä olemisen perusteella.”

”Mutta samalla minun elämääni on määritellyt naisena oleminen, eikä minun mielestäni ole vihamielistä sanoa niin”, hän jatkaa.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Rowlingia syytetään transfobiasta tviittiensä vuoksi. Viimeksi niin kävi joulukuussa. Silloin Rowling puolusti Twitterissä tutkija Maya Forstateria, jonka työsopimusta ei uusittu hänen väitettyään, että ihmisen syntymässä todettua sukupuolta ei voi muuttaa.

”Pukeudu miten haluat. Kutsu itseäsi miksi haluat. Makaa kenen halukkaan aikuisen kanssa tahansa. Elä parasta elämääsi rauhassa ja turvassa. Mutta pakota naiset työpaikoiltaan, kun he toteavat sukupuolen olevan tosiasia? #IStandWithMaya”, Rowling kirjoitti tuolloin.

Kommenttinsa vuoksi monet päättelivät Rowlingin olevan ”terf” (lyhenne sanoista ”trans-exclusionary radical feminist”), trans-vastainen radikaali feministi. Terfit kutsuvat itseään toisinaan myös ”sukupuolikriittisiksi” ja liittoutuvat konservatiivisen oikeiston kanssa agendansa ajamiseksi.

Terf-syytökset lähtivät liikkeelle myös Rowlingin uusimpien tviittien myötä. Rowling itse kommentoi terfiksi kutsumisen olevan ”uusi naisvihan muoto”.