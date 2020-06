En ole koskaan seurannut keskittyneesti oopperaa, mutta olen monesti huvittanut itseäni kuuntelemalla radiosta oopperateosten juoniselostuksia. Antti Holman suusta kuultuna ne ovat tietenkin vielä villimpiä – ”tyhmä tyttö kusisessa tilanteessa”, ”kiukkuinen prinsessa joka ei lämpene kenellekään”...

Holma on Suomen ensimmäinen todellinen podcast-tähti, jonka hitit Radio Sodoma ja Auta Antti! ovat molemmat keränneet miljoonia klikkauksia. Hänen uusin ­aluevaltauksensa on hieman yllättävä: ooppera. Tai ei ehkä niin yllättävä, kun muistetaan, että näyttelijän puoliso Emmanuel Ceysson on New Yorkin Metropolitan-oopperan orkesterin harpisti.

Soila Valkaman ohjaama kahdeksanosainen Antti Holman oopperajuhlat on taattua Holmaa. Sisältö on satiirista, piikittelyä riittää joka suuntaan ja välillä tekijä repeilee omalle sekoilulleen.

Mutta toisaalta podcast avaa oopperataiteen perusteita ainakin itselleni paremmin kuin mikään, mitä olen aiheesta aiemmin kuullut tai lukenut. Holma onnistuu oikeasti tekemään ikivanhasta musiikki­teatterin muodosta kiinnostavan ja esittää myös terävää analyysiä – esimerkiksi, että oopperaa ei voi koskaan fanittaa draamana vaan musiikkiteoksena.

Olen usein kritisoinut radion ja podcastien kökköä käsikirjoitettua puhekieltä. Antti Holmalla on ilmiömäinen kyky kirjoittaa puhetta, joka ei kuulosta paperista luetulta. Ehkä siinä on yksi hänen suosionsa salaisuuksista.

Antti Holman oopperajuhlat, Yle Areena.