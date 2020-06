Joel Karppanen: Alhaisolauluja 14.6. saakka Galleria Halmetojassa (Kalevankatu 16). Avoinna ti, to, pe 11–17, ke 11–19, la–su 12–16.

Rovaniemeläislähtöinen Joel Karppanen (s. 1993) kuvaa Galleria Halmetojan Alhaisolauluja-näyttelyssä suomalaisen vasemmistolaisuuden historiaa. Näyttely kohdentaa punaiseen Kemiin, kaupunkiin, jossa työväen kulttuurilla on pitkät juuret.

Kolmen vuoden aikana syntynyt Alhaisolauluja on tutkivan esseemäinen kokonaisuus, jossa on paljon aiheita ja runsaasti taustamateriaalia. Etualalla on Kemi Oy ja kaupungin puuteollisuus sekä vuoden 1949 veritorstai, jossa työläisten lakko­mielen­osoitusten päätteeksi sai surmansa kaksi ihmistä.

Silmiinpistävää Karppasen kuvissa on liikkeeseen liitettävä nostalgia: sarjassa vasemmistolaisuus ja työväen kulttuuri näyttäytyvät katoavina ja historiaan haipuvina ilmiöinä. Kuvatut aktiivit ovat korkeassa iässä. Yksilömuotokuvassa on satavuotias kommunisti ja rauhanpuolustaja Vieno Leinonen.

Joel Karppanen: Tilikirjat (2019).

Filmi virittyy näyttelyssä elokuvallisena mediana. Muoto­kuvien rinnalle ripustetut sisäkuvat ovat pysähtyneitä tyhjiä tiloja kaurismäkeläisellä estetiikalla. Myös gallerian etuhuoneessa sijaitseva polaroidsarja keskittyy sekin muisteluun tallentaessaan punaisten muistomerkkejä.

Joel Karppanen on nuori valokuvaaja. Hänet on palkittu muun muassa vuoden 2017 Uusi kuvajournalisti -palkinnolla.

Valokuvaajana Karppanen on erityisesti ilmiöiden kuvaaja. Edellisessä projektissaan Suomalainen pastoraali (2016–2017) hän käsitteli maaseudun rakennemuutosta.

Alhaisolaulujen perusteella Karppasta voi ajatella myös historiatietoisena muutosten tallentajana.

Joel Karppanen: Kakkukahvit: Lokakuun vallankumous 100 (2017).

Historiallisen ilmiön dokumentointi herättää arvioimaan uuden vuosituhannen protestitaidetta. Siinä missä ajatus työväestä on muuttunut, myös taiteelta kysytään uusia muotoja.

Liikkeen ydinkysymyksiä ei tarvitse kuitenkaan keksiä ­uudelleen. 2000-luvulla työväen taide etsii itseään tasa-arvotyöstä, työn murroksen kritiikistä, rasisminvastaisuudesta, kansainvälisestä solidaarisuusliikkeestä ja ympäristökatastrofin käsittelystä – kaikki aiheita, jotka ovat olleet työväen taiteessa ja kulttuurissa läsnä myös historiallisesti.